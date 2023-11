Mateusz Nawrot jest zwycięzca programu telewizyjnego Super Rolnicy. Razem z bratem Jakubem i ojcem Arkadiuszem prowadzi gospodarstwo o powierzchni ponad 500 ha w miejscowości Kruszyna k. Częstochowy. Mieliśmy nieukrywaną przyjemność je odwiedzić.

W strukturze gospodarstwa rodzinnego Nawrotów zboża zajmują około 120 ha, rzepak 100 ha, słonecznik 80 ha i kukurydza około 220 ha. Dodatkowo prowadzona jest hodowla kur niosek, ale jak mówił nam Mateusz, on się kurami nie zajmuje.

Gospodarstwo w bazie po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

Siedlisko Nawrotów znajduje się w bazie po byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Udało im się wykupić budynki gospodarcze z placem oraz część gruntów rolnych RSP. Większość pól znajduje się w promieniu 10 km wokół ich bazy.

Bracia Jakub i Mateusz Nawrot na tle swojego pokaźnego parku maszynowego, fot. ArT Tłustochowicz

Duży areał gospodarstwa wymuszał zakup wydajnych maszyn. Intensywne inwestycje w sprzęt rozpoczęły się jakieś dwie dekady temu.

Inwestowanie w maszyny zaczęło się od kombajnu Claas Mega

Wspomniane 20 lat temu do gospodarstwa Nawrotów trafił pierwszy kombajn Claas Mega, dzięki któremu gospodarze zrobili duży krok naprzód. W tamtych czasach kombajn ten pomagał również w gospodarstwie wujka i łącznie kosił około 1000 ha rocznie.

– Wprawdzie mój ojciec brał pod uwagę maszyny w kolorze bardziej intensywnej zieleni, to ostatecznie zmienił jednak to nastawienie. Zdecydowała o tym pierwsza maszyna innej marki w barwach groszkowej zieleni. Doskonałe świadectwo dla Claas’a wystawił bowiem kombajn Mega. Był to sprzęt nie do zdarcia, wydajny i bezawaryjny. Dlatego naturalnym wyborem dla nas był kolejny kombajn spod szyldu Claas. W 2012 roku kupiliśmy Tucano 440 wraz z ciągnikiem Axion 820. Maszyny sprawdzają się doskonale od lat. Kupujemy je tylko u dealera Świerkot. Sprawny sprzęt plus dobry serwis spowodowały, że zapracowali na to, że zostaliśmy wierni marce Claas – mówił Mateusz Nawrot.

W gospodarstwie od 2006 roku pracuje również Claas Ares 617 ATZ. Przepracował ponad 12 tys. godzin w pełni bezawaryjnie. Jedyna naprawa wymagała wymiany paska klinowego.

– To dobra maszyna, mocna oraz wiarygodna. Dobrze się prowadzi i ma amortyzowaną kabinę. Teraz pracuje tylko i wyłącznie z opryskiwaczem Horsch Leeb 4AX i jest odpowiedzialna za najważniejsze zabiegi w gospodarstwie. Dawniej pracowała w połączeniu z każdą maszyną – dodawał Mateusz.

Rodzina Nawrotów postawiła na sprzęt firm Claas oraz Horsch

Oprócz wymienionych już maszyn Claas, w parku maszynowym Nawrotów znajduje się jeszcze kilka innych sprzętów tej marki:

ciągnik Axion 930 Cmatic, rok 2017, 4000 mth,

ciągnik Axion 810 wyposażony w przekładnię Cmatic, którym Mateusz rywalizował podczas wszystkich odcinków programu Super Rolnicy.

ciągnik Arion 620, rok 2016, 4500 mth,

ładowarka teleskopowa Scorpion 732 VP, 2019 rok 3700 mth,

praca zwijająca Variant 460 RF,

dwie przystawki do kukurydzy Claas Corio Conspeed 6.75FC oraz Corio Conspeed Linear 5.75C.

Jeśli chodzi o uprawę, siew oraz ochronę roślin to w gospodarstwie z Kruszyny królują maszyny Horsch:

brona talerzowa Joker 5 HD,

kultywator Terrano 4.3 GX,

siewnik Pronto 4 DC,

siewnik punktowy Maestro 8.75 CC,

opryskiwacz Horsch Leeb 4AX,

przyczepa przeładowcza Titan 34 UW.

Ponadto w gospodarstwie znajduje się jeszcze kilka innych maszyn, ale jak przekazali nam bracia Nawrot wybierają je tylko w dwóch kolorach: czerwonym i zielonym. I tak są jeszcze: przyczepa Annaburger Ecoliner HTS 20.12, rozrzutnik Metal-Fach Viking, dwie przyczepy Wielton 12 tonowe (zamówione w kolorze czerwonym), radziecka trzyosiowa przyczepa PTS oraz Ursus 902 w kolorze groszkowym.

Maszynowo samowystarczalni

Mając tak profesjonalne maszyny rolnicze, rodzina Nawrotów całość prac w swoim gospodarstwie wykonuje własnym sprzętem. Jedynie w żniwa pomagają im dodatkowo 1-2 kombajny od przyjaciół, którym z kolei Nawrotowie – w ramach przyjacielskiej pomocy – koszą kukurydzę swoim Tucano z przystawką Claas Corio Conspeed 6.75FC.

Jeśli chodzi z kolei o technologię uprawy to całość areału uprawiana jest bezorkowo. W planie jest przejście na strip-till, ale dopiero w momencie kiedy zakończy się 5-cio letni okres karencji, jakiemu podlegają urządzenia kupione z dotacji unijnej PROW.

Kukurydza to główna roślina w strukturze zasiewów

Nawrotowie zbierają w skali roku około 2500 ton ziarna kukurydzy mokrej, które suszą w suszarni z piecem opalanym słomą. Co ciekawe piec ten ogrzewa również dom mieszkalny.

Na jeden 45 tonowy wsad, potrzeba około 20 balotów słomy – w zależności od wilgotności ziarna.

– W ten sposób rocznie zużywamy około 1500 balotów do suszenia plus 400 balotów na ściółkę dla stada drobiu. Jeśli chodzi o słomę jesteśmy samowystarczalni. Większość słomy w gospodarstwie zostaje zebrana, reszta zostaje na polu, a bilans nawożenia organicznego dodatkowo poprawia kurzeniec. Trzeba jednak uważać, aby nim nie przenawozić, bo zaraz odbija się to na wegetacji roślin – informuje Mateusz Nawrot.

W trakcie naszej wizyty Nawrotowie mieli na „stanie” 1200 ton wysuszonego ziarna kukurydzy, a do skoszenia zostało im jeszcze jakieś 70 ha.