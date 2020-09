Farmet Softer 1250 Pro: olbrzymia brona talerzowa z Czech

Firma Farmet swoją nową bronę talerzową o szerokości roboczej 12,5 m wprowadza na rynek po dwóch latach intensywnych testów. Przeznaczona jest dla dużych gospodarstw dysponujących ciągnikami o mocach 500-650 KM.

Dział rozwoju firmy Farmet od samego początku postawiał sobie wysoko poprzeczkę.

Założenia konstrukcyjne

Dostrzeżono bowiem potrzebę stworzenia maszyny o dużej szerokości roboczej, którą można łatwo hydraulicznie złożyć do wymiarów transportowych 3 m szerokości i 4 m wysokości. Ponadto miała ona spełniać również wysokie wymagania dotyczące stabilności przy zapewnieniu odpowiedniej jakości pracy nawet w trudnych warunkach, charakteryzować się dużą odpornością na zapychanie oraz dawać możliwość wymiany czołowych sekcji roboczych – do wyboru włóka wyrównująca Flexiboard lub wały tnące Flexicut.

Efekt końcowy i testy polowe

Ostatecznie wszystkie założenia zmaterializowały się pod postacią kompaktowej (zwartej) brony talerzowej, którą poddano dwuletnim, szeroko zakrojonym testom weryfikacyjnym w wielu firmach, w różnych warunkach glebowych i po wielu różnych przedplonach. Podczas badań duży nacisk położono nie tylko na trudne letnie warunki po zbiorach zbóż, ale także na pracę w bardzo wilgotnych warunkach późną jesienią oraz odporność na zatykanie się resztkami roślinnymi i przywieranie wilgotnej gleby.

I w taki oto sposób do sprzedaży trafiła ogromna oraz sprawdzona w działaniu talerzówka Farmet Softer 1250 Pro o bardzo szerokim i wszechstronnym zastosowaniu, w której zastosowano zupełnie nowe talerze z hakowatymi słupicami o innowacyjnym kształcie i geometrii zapewniające znacznie wyższą przepustowość.

Parametry techniczne

Czeska maszyna zbudowana jest wg klasycznego wzorca. Z przodu można zamontować wymiennie wspomniane włókę wyrównującą lub wały tnące. Za nimi znajdują się dwa rzędy karbowanych talerzy o średnicy 510 mm. Ich symetryczny układ powoduje kompensację sił bocznych i eliminację poślizgu bocznego. Opcjonalnie można założyć dyski gładkie do podcinania gleby na całej powierzchni przy małych głębokościach. Całą maszynę wieńczy pojedynczy lub podwójny wał do wyboru.

Brona talerzowa Farmet Softer 1250 Pro przy swojej zacnej szerokości 12,5 m składa się z 5 sekcji roboczych co gwarantuje dobre kopiowanie poprzeczne terenu oraz wspomnianą stabilność pracy. Ponadto z przodu założono 6 kół podporowych a z tyłu te służące do transportu.

Czeska talerzówka może pracować na głębokości 3 - 12 cm (regulowanej hydraulicznie bezpośrednio z kabiny ciągnika) przy prędkościach roboczych do 15 km/h, a jej waga to 13 000 kg. Ponadto może być wyposażona w hamulce i posiada homologacja do ruchu drogowego w całej UE.

Jak podaje czeski producent pracując broną Farmet Softer 1250 Pro można osiągnąć wydajności do 17 ha/h przy zużyciu paliwa na poziomie 4-6 l/ha. Zapewnia również, że szerokość robocza 12,5 m jest również korzystna w przypadku technologii stałych ścieżek technologicznych CTF.

Ogromna maszyna jest już w sprzedaży

Jak poinformował nas Marcin Kędzia z firmy Farmet, agregat Softer 1250 Pro jest już w sprzedaży i można go zamawiać, a dokładniej - konfigurować.

Przykładowa jego cena z podwójnym talerzami 510 mm (niezależnie od tego czy płaskie czy karbowane) oraz podwójnym wałem płaskownikowo-rurowym i bez hamulców to 95 000 euro netto. Co ciekawe, dopłata do większych talerzy 560 mm to tylko 1 000 euro netto.

– Na rynku jest spora ilość ciągników najwyższych klas mocy, a nie zawsze są one w pełni wykorzystane. Dlatego też otrzymywaliśmy dużo zapytań o jak najszersze maszyny, bo przykładowo ktoś już zainwestował w duży traktor i miał do niego pług czy głębosz, a potrzebował jeszcze właśnie uniwersalnej maszyny uprawowej. I Softer 1250 Pro jest naszą odpowiedzią na to zapotrzebowanie ze strony rynku – uzasadnia wprowadzenie tak dużej maszyny do oferty Marcin Kędzia.

– Należy jeszcze podkreślić, że firma Farmet umie robić bardzo szerokie maszyny. Wielu się wydaje, że dołożyć po metrze z prawej i lewej do mniejszej wersji agregatu to takie prosta sprawa. Otóż nie, przy największych rozmiarach zupełnie inne siły działają na maszyny i trzeba przykładowo zastosować innego rodzaju wieżyczki, odpowiednie materiały –wyjaśnia Kędzia.

– A ponieważ nasza firma znana jest z wysokiej jakości ram czy spawów, konstruktorzy podołali zadaniu skonstruowania maszyny, która jest na tyle mocna, aby pracować wydajnie i bezawaryjnie w polu, a do transportu bez problemu złożyć się do wymaganej szerokości 3 m – podsumowuje.

Dodajmy jeszcze, że w ofercie czeskiego producenta dostępna jest też „mniejsza” wersja Softer 1050 Pro o szerokość roboczej 10,25 m.