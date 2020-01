Farming Simulator 19 przez tydzień za darmo!

Jedna z najpopularniejszych na świecie gier symulujących prowadzenie gospodarstwa będzie zaoferowana zupełnie bez opłat od 30 stycznia do 6 lutego.

Gra stworzona przez Focus Home Interactive w specjalnej ofercie dostępna będzie poprzez serwis Epic Game Store. Taka polityka może zapewnić twórcom dopływ nowych klientów, którzy po bezpłatnym tygodniowym okresie próbnym zechcą zakupić grę.

Symulator gospodarstwa

W grze Farming Symulator 19 gracz wciela się w rolę nowoczesnego rolnika i rozwija swoje gospodarstwo w kierunku produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Farma może znajdować się na rozległej mapie amerykańskiej lub europejskiej.

Do dyspozycji farmera pozostaje ponad 300 autentycznych pojazdów i maszyn rolniczych wszystkich najpopularniejszych producentów. Gra w dużym stopniu kładzie nacisk na grafikę, aby gracz mógł poczuć się jak prawdziwy rolnik.

Rozbudowane zarządzenie

Co istotne, bardzo rozwinięte są również funkcje zarządzania gospodarstwem. Rolnik sam decyduje o rodzaju upraw, stosowanych technologiach czy ilości hodowanych zwierząt. Stara się sprzedać wyprodukowane płody rolne po jak najwyższych cenach, po to by mieć środki na kolejne inwestycje zarówno w sprzęt, w budynki jak i w ziemię. W grę można grać samemu lub w trybie multiplayer.

Grę będzie można pobrać w serwisie Epic Games Store od 30 stycznia do 6 lutego.

Warto dodać, że na oficjalnej stronie producenta gra wyceniona jest na 34,99 euro.