Farming Simulator 22: ponad 1,5 mln sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu

Rolnictwo za sprawą rosnących w zastraszającym tempie kosztów produkcji to coraz cięższy „kawałek chleba”. Rolnictwo wirtualne pod postacią m.in. gry Farming Simulator ma się z kolei coraz lepiej.

Giants Software GmbH to szwajcarski producent gier symulacyjnych, w tym bardzo popularnej na świecie symulacji Farming Simulator. Gra w swojej najnowszej odsłonie Farming Simulator 22 została oficjalnie wprowadzona do sprzedaży 22 listopada tego roku i w pierwszym tygodniu dystrybucji sprzedała się w ponad 1,5 mln egzemplarzy.

O tym imponującym wyniku szwajcarska firma poinformowała oficjalnie w swoim komunikacie prasowym.

Farming Simulator 22 jest dostępny na PC, Mac, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One i Stadia. Gra w swojej najnowszej odsłonie wprowadza graczy w najbardziej rozbudowaną symulację rolnictwa jak powstała do tej pory, a jej nowe funkcje takie jak łańcuchy produkcyjne tworzące ogromne przedsiębiorstwa rolnicze i cykle sezonowe stawiają graczom na całym świecie nowe wyzwania.

Do asortymentu upraw dodano uprawy sorga, winorośli i oliwek, a asortyment maszyn, który już do tej pory oferował ponad 400 wiernie odtworzonych maszyn takich marek jak Case IH, Claas, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra i wielu innych, został powiększony o kolejne rodzaje sprzętu rolniczego.