Farmtrac 9130 DTV - dla klienta w krawacie czy bez?

Farmtrac wprowadza nową linię ciągników z topowym modelem 9130 DTV. W nowej serii dalej ma być prosto, funkcjonalnie i niedrogo. Czy to jednak nie za mało na dzisiejsze standardy i oczekiwania rolników?

Producent ciągników z Mrągowa pokazał na Agro Show w Bednarach dwie linie swoich ciągników. Dotychczasowa to modele o mocy do ok. 80 KM z nadwoziem zaprojektowanym przez Porsche Design i silnikami Farmtrac - na licencji Forda.

Nowe traktory to większa moc - do 130 KM mocy generowanej przez silniki Perkinsa i nowa stylistyka. Maszyny mają być wprowadzone do sprzedaży z początkiem 2022 r. Czy mogą się podobać? Ile będą kosztowały?