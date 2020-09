Fendt 1100 Vario MT - nowe ciągniki gąsienicowe. Zmian jest sporo

Jedną z ważniejszych nowości Fendta jest nowa seria ciągników gąsienicowych Fendt 1100 Vario MT. Jak już sama nazwa wskazuje, kluczowa modyfikacja to zastosowanie bezstopniowej przekładni. Co jeszcze się zmieniło? Jak jeździ się największym gąsienicowcem? Zobaczcie sami.

Wprowadzając nową serię ciągników gąsienicowych Fendt 1100 Vario MT, niemiecka marka zajmuje segment mocy od 511 do 673 KM. To oznacza, że flagowy model Fendt 1167 Vario MT ma najwyższą na rynku moc spośród wszystkich ciągników gąsienicowych z przekładnią bezstopniową.

Przekładnia Vario to jednak nie jedyna nowość w tych traktorach. Maszyny mają nowe silniki MAN (do tej pory były to jednostki Cumminsa), nowe technologie, takie jak obrotowy dyszel i podnośnik tylny, całkowicie nowa koncepcja zawieszenia Smart Ride+, czy system poziomowania wzdłużnego.

Jeszcze w kolorach maskujących, jeszcze w serii przedsprzedażowej, ale już w pełni przetestowane i gotowe do pracy. Nowe traktory mieliśmy okazję poznać bliżej w przedpremierowym spotkaniu prasowym w Niemczech.