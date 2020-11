Fendt 200 VFP Vario – nowy specjalista w sadzie

Kilka tygodni temu miała miejsce oficjalna premiera ciągnika Fendt 200 Vario. Wraz z nim zadebiutował również jego odpowiednik przeznaczony do gospodarstw specjalistycznych – Fendt 200 VFP Vario.

W nowej generacji specjalistycznych ciągników Fendt 200 VFP Vario Fendt integruje intuicyjną filozofię obsługi FendtONE i tym samym wprowadza na rynek pierwszy specjalistyczny ciągnik z całkowicie zintegrowanym terminalem. Ponadto pojawiły się nowe funkcje, takie jak zależna od zapotrzebowania koncepcja dodatkowej mocy DynamicPerformance oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne.

Seria ciągników specjalistycznych Fendt 200 VFP Vario obejmuje pięć modeli: Fendt 207 Vario, Fendt 208 Vario, Fendt 209 Vario, Fendt 210 Vario oraz Fendt 211 Vario o szerokości zewnętrznej od 1,07 do 1,68 m. Maksymalny zakres mocy tej serii wynosi od 79 do 124 KM zgodnie z normą ECE R120.

Wszystkie modele – podobnie jak nowe „dwustetki” rolnicze, są dostępne w wariantach wyposażenia Power, Profi i Profi+ (wcześniej ProfiPlus). Topowy model Fendt 211 Vario osiąga maksymalną moc 124 KM dzięki koncepcji dodatkowej mocy DynamicPerformance.

Maszyny napędzają 3-cylindrowe silniki AGCO Power o poj. 3,3 l. Normę emisji spalin spełniają m.in. filtrowi DOC, DPF i selektywnej redukcji katalitycznej SCR, ale bez recyrkulacji spalin. Elektronicznie sterowany wentylator Visctronic pracuje tak, jak wymagają tego podzespoły maszyny, gnerując tym samym oszczędności w paliwie.

Nowa kabina

Nowa 4-słupkowa kabina jest bardziej przestronna w porównaniu do swojej poprzedniczki. Umożliwia m.in. zmianę filtracji z kat. 2 na 4 w zależności od potrzeby, tak aby np. niepotrzebnie nie zużywać drogich filtrów. Po zakończeniu pracy system filtrujący można w prosty sposób przestawić za pomocą terminalu.

Nowy panel sterowania z wielofunkcyjnym joystickiem umożliwia komfortową i intuicyjną obsługę maszyny. Mieliśmy okazję przekonać się o tym podczas jesiennej premiery ciągników w Niemczech. Filozofia obsługi FendtONE obejmuje nowy pulpit z boku z joystickiem wielofunkcyjnym, dźwignią krzyżową i opcjonalnym 12-calowym terminalem. Natomiast w porównaniu do standardowej „dwusetki”, 12-calowy terminal w ciągniku Fendt 200 VFP Vario jest zintegrowany z podsufitką nad przednią szybą, przez co zapewnia więcej miejsca operatorowi.

Cyfrowy, 10-calowy pulpit wyglądający jak tablet, zastąpił poprzednią deskę rozdzielczą. Są na nim wyświetlane są m.in. prędkość jazdy, prędkość obrotowa silnika i poziom płynów. Cyfrowy pulpit może być obsługiwany za pomocą pokrętła sterującego na kolumnie kierownicy. Dzięki niemu ustawienia maszyny mogą być wprowadzane w łatwiejszy i bardziej przejrzysty sposób.

Z kolei oferowany w standardzie 10-calowy monitor pozwala użytkownikowi na rozbudowane ustawienia funkcji silnika i przekładni hydrauliki roboczej. W sterowaniu pomoże również wielofunkcyjny joystick. Możliwe jest proporcjonalne sterowanie dwoma zaworami, jak również regulacja aktywnej prędkości obrotowej tempomatu za pomocą potencjometru umieszczonego na joysticku. Joystick posiada przyciski, które można dowolnie przypisać np. do innych funkcji hydraulicznych.

Przedni TUZ

Ciekawym rozwiązaniem dla przedniego TUZ jest jest regulacja odciążenia, która może być regulowana bezstopniowo za pomocą terminalu, gwarantując lepszą trakcję oraz optymalne przyleganie do podłoża zaczepionego narzędzia. Ponadto model Fendt 200 VFP Vario oferuje pełną przestrzeń montażową dla narzędzi z przodu, z tyłu i z obu stron dla narzędzi za osią pośrednią.

Dokumentacja on-line

Za pomocą Fendt Task Manager kierownik może tworzyć zadania pracy w biurze lub w terenie i wysyłać je bezpośrednio do maszyny. Jeżeli Fendt Task Manager jest używany razem z systemem Fendt Guide i sygnałem korekcyjnym RTK, Fendt 200 VFP Vario może poruszać się po liniach z centymetrową dokładnością. Po zakończeniu pracy można automatycznie wysłać dane zadania do biura za pomocą Fendt Task Doc. Ułatwia to dokumentowanie wykonywanych prac.

Na 12-calowym terminalu można wyświetlać różne funkcje maszyny, funkcje prowadzenia, funkcje ISOBUS i funkcje podłączonego narzędzia. Ponadto kierowca może indywidualnie dopasować wyświetlacz do swoich potrzeb.

Hydraulika LS

Dzięki montowanej seryjnie pompie Load-Sensing (LS) i opcjonalnemu joystickowi 3L model Fendt 200 Vario Profi jest doskonale wyposażony pod kątem pracy z wymagającymi narzędziami roboczymi. Maszyna może mieć nawet 4 pary wyjść hydraulicznych oraz przyłącze Power Beyond.

Z kolei wersja Fendt 200 VFP Vario Profi+ oferuje po raz pierwszy wszystkie rozwiązania inteligentnego rolnictwa Smart Farming. Oprócz systemu prowadzenia automatycznego Fendt Guide (dawniej VarioGuide) dla modelu dla Fendt 200 Vario Profi+ w module Agronomia dostępne są opcje Fendt Task Manager i Fendt Task Doc (dawniej VarioDoc Pro).

Dodatkowa moc

Innowacyjna koncepcja dodatkowej mocy DynamicPerformance (DP) w Fendt 211 VFP Vario jest o tyle ciekawa, bo dostępna wtedy, gdy jest ona potrzebna. Nie jest ona powiązana ani z prędkością jazdy, ani z zadaniami specjalnymi, lecz działa wyłącznie dynamicznie. Silnik generuje wtedy dodatkowe 10 KM. System rozpoznaje, kiedy pewne podzespoły wymagają większej mocy, a następnie dzięki inteligentnemu sterowaniu zapewnia większą moc.

Podsumowując, Fendt 200 VFP Vario to przykład wręcz niesamowitych parametrów i możliwości skoncentrowanych w tak niewielkim ciągniku. Maszyny z nowej serii można już zamawiać, a pierwsze egzemplarze zjadą z linii produkcyjnej w styczniu 2021 r.