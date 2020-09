Fendt e100 Vario - tak jeździ ciągnik elektryczny

Jest w pełni funkcjonalny, a przyspiesza prawie jak bolid – na początku września mieliśmy okazję poznać bliżej prototyp ciągnika Fent e100 Vario.

Z tym przyspieszeniem to może trochę przesada, choć niewielka. Maksymalny moment obrotowy jaki jest generowany przez silnik elektryczny jest stały i generowany w pełnym zakresie obrotów.

W ciągniku zastosowano baterię litowo-jonową o pojemności 100 kWh. Ze względu na brak w gospodarstwach gniazd szybkiego ładowania typu DC, ładowanie odbywa się za pomocą gniazda typu 2 – prądem o napięciu 400 V o natężeniu do 32 A, co odpowiada mocy ładowania rzędu 22 kW. W ten sposób bateria akumulatorowa może zostać całkowicie naładowana w ciągu 5 godzin.

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 100 kWh, fot.kh

Funkcja szybkiego ładowania DC jest oczywiście nadal dostępna. W tym przypadku akumulator można do 80 proc. naładować w ciągu zaledwie 40 min.

Fendt e100 Vario - gniazdo ładowania, fot.kh

Pojemność akumulatora wystarcza ciągnikowi .na ok. 5 godzin lekkich prac – z mocą napędową do 50 kW. Przy ciężkich robotach czas spada do ok. 3 godz., ale warto dodać że traktor może wówczas wygenerować znacznie większą moc, nawet powyżej 100 kW.

Jak mówią przedstawiciele Fendta, obecny stan rozwoju kompaktowego ciągnika Fendt e100 Vario jest niezwykle obiecujący. Traktor przeszedł liczne testy praktyczne pod kątem różnych wymogów i zakresów zastosowań. Począwszy od rolnictwa po gospodarkę komunalną, w tym utrzymanie dróg zimą. W oparciu o poprzednie wyniki Fendt e100 Vario został dopracowany pod kątem technicznym, a tym samym dalej udoskonalony.

W trakcie opracowywania maszyny badano różne systemy baterii. Są one obecnie intensywnie testowane w różnych testach polowych i na stanowiskach badawczych. Dzięki zmianie zarządzania termicznego możliwe jest teraz wstępne podgrzanie akumulatora w ciągu kilku minut do temperatury roboczej w zimie i odpowiednie schłodzenie go latem. Analogicznie kabina może być ogrzewana lub chłodzona.

W środku kabina wygląda tak jak w innych modelach. Napęd jest przenoszony przekładnią bezstoniową Vario

Traktor jest testowany przez producenta z różnymi narzędziami napędzanymi przez WOM, takimi jak przetrząsacze, zgrabiarki, a nawet wozy paszowe, jak również narzędziami napędzanymi hydraulicznie, takimi jak zamiatarka lub elektryczny rozrzutnik soli. Co ciekawe to m.in. fakt, że traktor może współpracować z narzędziami z tradycyjnym napędem (hydraulika, WOM), jak również z zelektryfikowanymi.

W optymalnym wykorzystaniu zasobów pomaga też wysoka wydajność napędu akumulatorowego. Pełny moment obrotowy WOM jest dostępny już podczas postoju ciągnika Fendt e100 Vario.

Producent przekonuje, że zasilany akumulatorowo ciągnik Fendt e100 Vario będzie nadal dopracowywany. W kontekście strategii przedsiębiorstwa jest on obecnie na etapie projektu związanego z elektryfikacją technologii rolniczych.

A jak traktor wygląda i jeździ? Zobaczcie sami na krótkim filmie.