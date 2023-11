Fendt e100 Vario - w pełni elektryczny ciągnik wkrótce w sprzedaży

Nowy Fendt e107 V Vario, fot.kh

Po kilku latach od rozpoczęcia prac nad prototypem niewielkiego ciągnika elektrycznego, Fendt wprowadza do sprzedaży e100 V Vario. To niewielki, w pełni elektryczny i w pełni funkcjonalny ciągnik do specjalnych zastosowań, który jest odpowiednikiem ciągnika Fendt 200 Vario.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak wygląda i jakie są parametry robocze nowego ciągnika elektrycznego Fendt e100 V Vario?

Jaka jest żywotność i pojemność baterii ciągnika i jak wygląda jej ładowanie?

Jak inżynierowie zwiększyli efektywność wykorzystania energii elektrycznej?

Jakie technologie zastosowano w kabinie i w osprzęcie?

Kiedy i gdzie traktor będzie dostępny w pierwszej kolejności i jaka może być jego cena. Z pewnością wielu z was pamięta, że o zasilanym elektrycznie ciągniku Fendt e100 Vario, pisaliśmy już w 2017 r., kiedy to podczas targów Agritechnica pokazano pierwszy prototyp. Kolejnym prototypem już jeździliśmy – było to w 2020 r. w Niemczech podczas prezentacji nowości na arenie Fendt Camp. Czytaj więcej Fendt e100 Vario - tak jeździ ciągnik elektryczny e100 - na razie jeden model: Fendt e107 V Vario Kilka tygodniu temu - we wrześniu 2023 r. poznaliśmy model Fendt e107 V Vario - jeszcze prototyp, ale w wersji właściwie już ostatecznej, bo traktor pod koniec 2024 r. trafi do oficjalnej oferty niemieckiego producenta – na razie jednak na rynki: Niemiec, Holandii i Norwegii. Pierwszy model ciągnika elektrycznego Fendt e107 V Vario został opracowany do zadań w działach specjalnych produkcji rolnej, czyli np. w szklarniach, winnicach, sadach ale też budynkach inwentarskich czy przedsiębiorstwach komunalnych oraz w gospodarstwach rolnych z własną produkcją energii elektrycznej. Nazwa pierwszego w pełni elektrycznego ciągnika Fendt e107 V Vario składa się z małej litery „e” oznaczającej elektryczność, liczby 107 oznaczającej model o mocy napędowej 75 KM (55 kW) oraz litery „V” oznaczającej „vineyard”, czyli wersję zasadniczo dedykowaną do winnic. My mieliśmy okazję zobaczyć ciągnik w akcji akurat nie w winnicy, ale w tunelu z malinami. Elektryczny - dlaczego mały traktor, a nie duży? Model dostępny jest w wariantach wyposażenia Profi i Profi+. Gabarytami, wyposażeniem i rozwiązaniami technologicznymi odpowiada modelowi 200 Vario i jest cięższy od zaledwie o ok. 150 kg). Tak - Fendt na razie stawia na "elektryki" w niższych przedziałach mocy, wykonujące różnorodne, niekoniecznie najcięższe zadania. Producent zdaje sobie sprawę jakie póki co są ograniczenia technologiczne dotyczące napędów elektrycznych i właśnie w takich traktorach (małych, pracujących głównie w obrębie gospodarstwa) widzi sens zastosowania "e-napędów". W tym miejscu ciekawostka. Czy wiecie ile musiałaby ważyć bateria do Fendta serii 1000 Vario o mocy ok. 500 KM, który zakładamy że jest wykorzystywany do ciężkiej pracy przez 10 godzin?

