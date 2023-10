Jak zwiększyć efektywność manewrowania ciągnikiem np. podczas pracy z ładowaczem czołowym? Fendt proponuje dodatkowy dżojstik ErgoSteer, którym można kierować ciągnikiem nie używając koła kierownicy i rewersu.

Fendt ErgoSteer to nowe rozwiązanie marki Fendt pokazane podczas wrześniowej prezentacji w Niemczech.

Dżojstik ErgoSteer może być zamontowany do każdego Fendta od serii 500 do 1000 Vario z systemem Fendt One.

Z jego pomocą można efektywnie i komfortowo manewrować ciągnikiem bez użycia koła kierownicy i rewersu. Wszystko to jest dostępne pod lewą ręką.

Wiele prac w rolnictwie lub też innych zadaniach pozarolniczych wymaga dużej liczby ruchów kierownicą, np. praca z ładowaczem czołowym. Niemiecki producent maszyn przedstawił ciekawe rozwiązanie w tym zakresie – dżojstik ErgoSteer.

Fendt ErgoSteer - tam gdzie jest potrzeba intensywnego manewrowania

Rozwiązanie nowe w branży rolnej (pomijając może kombajn Fendt Ideal z systemem IdealDrive, zaprezentowane 4 lata temu), ale niekoniecznie w ogóle. Bo z dżojstików zamiast kierownicy korzystają m.in. producenci niektórych maszyn budowlanych.

Rozwiązanie jest właśnie stosowane tam, gdzie jest potrzeba intensywnego manewrowania pojazdem i jednocześnie innymi elementami, np. wysięgnikiem ładowarki. Dlatego też Fendt zaprezentował swoje nowe dzieło właśnie w ciągniku wyposażonym w ładowacz czołowy.

Dżojstik Fendt ErgoSteer mieliśmy okazję wypróbować w ciągniku Fendt 724 Vario podczas załadunku torfu, fot.kh

Szybciej i bardziej komfortowo

Fendt ErgoSteer ułatwia szybkie manewry skrętu, precyzyjne kierowanie oraz zmianę kierunku jazdy. Oszczędza się przez to czas. Ale producent wskazuje też jako zaletę nie tylko oszczędność czasu, ale i podniesienie komfortu pracy operatora.

Urządzenie montuje się na regulowanym podłokietniku po lewej stronie fotela kierowcy. Wpięcie trwa zaledwie kilkanaście sekund, co mieliśmy okazję zaobserwować podczas prezentacji. Chwila i gotowe. Wystarczy kliknięcie wstępnej aktywacji i można jechać.

Ruch dżojstikiem w lewo – i koła skręcają w lewo. Ruch w prawo oznacza skręt w prawo. Proste? Tak, choć oczywiście wymaga to chwili przyzwyczajenia żeby się jako tako poruszać, bo „stare” nawyki robią swoje. Nie mniej jednak po kilkunastu minutach jazdy już byliśmy w stanie obsługiwać ładowacz i przenosić ładunek torfu na wysoką przyczepę. Do płynnej i efektywnej pracy na pewno trzeba by jeszcze trochę pojeździć i nabrać nowych nawyków.

System ErgoSteer może być ciekawym rozwiązaniem podczas intensywnych prac np. z ładowaczem czołowym, fot.kh

Oprócz zwiększenia szybkości pracy, przedstawiciele Fendta podkreślają jeszcze jedną ważną zaletę rozwiązania: zwiększenie komfortu pracy. Nie trzeba zmieniać pozycji ciała, czy wykonywać dodatkowego ruchu ręką (kierownica-rewers). Wyprostowana pozycja sprzyja ergonomii pracy i przeciwdziała napięciu w okolicy ramion i szyi.

ErgoSteer - czułość i funkcje ustawiane z FendtOne

W zależności od rodzaju pracy można ustawić np. czułość pracy dżojstika – wszystkie ustawienia wykonuje się na monitorze FendtOne. Można też zmienić tryb kierowania: cofania i bez cofania. W trybie cofania pojazd automatycznie wyrównuje przednie koła do jazdy na wprost. W drugim trybie, po zwolnieniu joysticka koła pozostają pod ustawionym kątem skrętu.

Ponadto przycisk aktywacji systemu Fendt Guide System na górze joysticka sterującego zwalnia przycisk na prawym podłokietniku, który można dowolnie przypisać do innych funkcji.

Dżojstik ErgoSteer do ciągników serii 500-1000 Vario

Czy kierując dżojstikiem pojedziemy też drogą? Nie za bardzo, tzn. Fendt wyraźnie zaznacza, że służy on jedynie do pracy na polach, w obejściach itp. – ogólnie terenach rolniczych i nie jest dopuszczony do jazdy po drogach. Ze względów bezpieczeństwa prędkość maszyny przy użyciu joysticka ErgoSteer została ograniczona do 25 km/h (podobnie jak w przypadku automatycznego prowadzenia Fendt Guide).

Joystick sterujący Fendt ErgoSteer można zamówić do maszyn z serii od 500 Vario do 1000 Vario, wyposażonych w system FendtONE i przygotowaniem do Fendt Guide (czyli de facto wersje Power+ i Profi+).