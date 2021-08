Fendt Favorit 614 LSA - 30 lat w polu

Czy posiadanie 30-letniego ciągnika Fendt 614 LSA jest źródłem utrapień? Okazuje się, że niekoniecznie. Wystarczy o niego dbać.

Podczas jednej z redakcyjnych podróży zauważyliśmy w głębi pola ciekawy i starszy ciągnik - Fendt Favorit 614 LSA Turbomatic. Okazało się, że jest w doskonałym stanie, a sam właściciel nie szczędził nam wyjaśnień i opowiedział jego historię.

Ciągnik został wyprodukowany w 1991 r. i 14 lat temu, tuż po sprowadzeniu do Polski, trafił prosto w ręce naszego rolnika. Jak to bywa w przypadku ciągników sprowadzonych, przebieg maszyny może być rzeczą dalece umowną, więc Fendt od razu trafił do warsztatu. Potrzebny był gruntowny przegląd silnika ze względu na słabnące ciśnienie w cylindrach.

Podkręciłem Fendta na 180 KM

Przy okazji wymieniono sprzęgło, poduszki kabiny i doprowadzono Favorita 614 LSA do stanu niemal fabrycznego. W czasie remontu właściciel zdecydował się na podniesienie mocy z fabrycznych 165 KM na 180 KM, przez wymianę turbosprężarki na bardziej wydajną i nastaw pompy wtryskowej. Mimo że doprowadzenie ciągnika do świetności i zwiększenie jego mocy kosztowało ponad 20 tys. zł, właściciel mówi, że nie żałuje.

Jak nas poinformował, w tym roku po kilkunastu latach bezawaryjnej pracy zdecydował się na gruntowny przegląd skrzyni biegów z powodu ciężko pracującego mechanizmu i drgań drążka.

- Nie czekałem, aż coś nawali i wymieniłem łożyska i synchronizatory na nowe - mówi rolnik.

Fendt Favorit 614 LSA pracuje na kilkudziesięciohektarowym gospodarstwie z produkcją roślinną oraz w transporcie.

- Jestem z niego bardzo zadowolony. Nie zamienię go i nie sprzedam. Ma już swoje lata, ale ponieważ dbam o niego, jeździ praktycznie bezawaryjnie - mówi nam właściciel.