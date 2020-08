Fendt Field Camp 2020 - praktyczne szkolenia dla dealerów marki

Jak co roku firma Fendt zorganizowała dla swoich dystrybutorów praktyczne szkolenia z obsługi maszyn ze swojej oferty aby mogli oni jeszcze lepiej poznać ich działanie i przekazywać tą wiedzę klientom.

Kilkudniowe szkolenie praktyczne z obsługi maszyn Fendt, Fendt Field Camp jest organizowane corocznie dla Autoryzowanych Dystrybutorów Fendt i ich zespołów sprzedażowych. W tym roku organizacja przypadła na pierwsze dni sierpnia, maszyny Fendt pracowały w okolicach Paczkowa.

W tegorocznej edycji Campu dystrybutorzy Fendt mieli szansę pracować w polu kombajnem Fendt Ideal 9T i mogli sprawdzić możliwości automatycznych funkcji wspierających operatora podczas pracy np. Harvest Plus czy AutoGuide. Jak informują przedstawiciele firmy wykonywane badania w trakcie szkolenia potwierdzały, że kombajn podczas pracy na wysokiej wydajności, utrzymywał straty ziarna na minimalnym poziomie.

Dystrybutorzy Fendt kolejny raz zdobyli doświadczenie również w pracy z prasami Fendt Rotana. Pracując w obfitym pokosie po dwunastometrowym hederze mogli w praktyce poznać komfort i łatwość obsługi podczas zbioru z pełną, bardzo wysoką wydajnością pras Fendt Rotana.

- Nasi dealerzy mieli możliwość praktycznego testowania obsługi stanowiska w ciągnikach Fendt. Przypisywali funkcje do poszczególnych przycisków, zmieniali układ widoku terminala, dostosowywali go nie tylko do współpracującej maszyny, ale również do swoich przyzwyczajeń i upodobań. Krótko mówiąc personalizowali stanowisko operatora względem wykonywanej pracy, wykorzystywanej maszyny jak i indywidualnych cech każdego z obsługujących ciągnik – mówi Rafał Mikołajczak Specjalista produktowy ds. ciągników kołowych Fendt Polska.