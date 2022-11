Agravis Technik Polska pod koniec września br. otworzyła swój oddział w Potęgowie. Oprócz oferty maszyn Fendt i Valtra dla rolników dostęne są części zamienne, serwis i sprzęt demonstracyjny.

Od lat na Pomorzu rolnicy nie mieli dostępu do serwisu dedykowanego dwóm markom premium koncernu AGCO. Teraz użytkownicy Fendta i Valtry już nie będą mieli tego problemu. Spółka Agravis Technik Polska pod koniec września br. otworzyła swój oddział w Potęgowie (woj. pomorskie). Dla rolników to duże ułatwienie - będą mieli dostęp do oferty Fendta i Valtry oraz serwisu i sklepu z częściami zamiennymi. Będą też maszyny demonstracyjne oraz bogata oferta maszyn towarzyszących.

Agravis Technik Polska (7).JPG

Agravis Raiffeisen AG to koncern od lat działający na rynku niemieckim. W 2018 powstała spółka Agravis Technik Polska (ATP) z siedzibą w Pianowie (gm. Kościan).

−Sukcesywnie realizujemy plan „wysycenia” naszego terenu działalności oddziałami i dostępnością maszyn AGCO oraz innych partnerów. Co prawda – nasi handlowcy działają w terenie już od jakiegoś czasu, ale pewnym ograniczeniem był brak serwisu na miejscu – wyjaśnia Michał Głąb, dyrektor ds. finansów i rozwoju Agravis Technik Polska.

Już od kilku lat na Pomorzu właściciele ciągników Valtra nie mieli dedykowanego im serwisu. Posiadacze Fendt’ów byli w tej samej sytuacji jeszcze dłużej. Nie było tu dilerów tych marek, dostępnych części - również. Aby skorzystać z naprawy czy serwisu, rolnicy musieli transportować swoją maszynę czasem nawet 200-300 km.

- Do tej pory północ Polski była trochę odcięta od dostępu do tych maszyn. Nie było tu żadnego przedstawiciela Valtry ani Fendta. Był problem z naprawami, terminami. Musiałem do serwisu jechać 200 km. A jak się coś działo, to zanim mechanicy dojechali do nas do gospodarstwa, maszyna stała – wspomina Pan Staniszewski, rolnik z Główczyc (woj. pomorskie), jeden z pierwszych klientów nowo otwartego oddziału Agravis w Potęgowie.

Takich gospodarzy, jak Pan Staniszewski, jest na Pomorzu wielu. W tym rejonie liczne są wielkie gospodarstwa, które mają zapotrzebowanie na ciągniki o dużej mocy, ale też na maszyny towarzyszące, które sprostają wymaganiom gospodarzy przy ciągłej pracy w trudnych warunkach. Poprzeczka jest tu więc wysoko postawiona.

- Wizerunek Agravisu budujemy wkoło marek AGCO, natomiast świetnym uzupełnieniem tego są nasi pozostali partnerzy tzn.: Väderstad, Lemken, Pichon, Maschio-Gaspardo, a z polskich producentów - Pronar. Oferujemy więc bardzo wydajne i wytrzymałe maszyny, odpowiednie do naszych ciągników - szczególnie tych powyżej 300 KM – zauważa Bartłomiej Smoliński, dyrektor handlowy Agravis Technik Polska.