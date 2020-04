Fendt Katana 650 z nagrodą na targach Fieragricola

Sieczkarnia polowa Fendt Katana 650 została wyróżniona nagrodą za innowacyjność „Srebrny liść” na tegorocznych targach maszyn do użytków zielonych oraz uprawy winorośli Fieragricola w Weronie.

Jury konkursowe złożone z ekspertów nominowanych przez włoskie wydawnictwo rolnicze „Edizioni L’Informatore Agrario”, które jest jednocześnie współorganizatorem całej imprezy nagradza przełomowe innowacje techniczne w sektorze rolnym. Oprócz oryginalności i niesztampowości konstrukcji czy rozwiązania liczy się również ich pozytywny wpływ na środowisko i ekonomię użytkowania przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktu oraz łatwości obsługi. W sumie przyznano 21 nagród Fieragricola za innowacje – dziesięć złotych i jedenaście srebrnych.

Marka Fendt jako jedna z niewielu już na świecie oferuje sieczkarnie samojezdne. Aktualnie w jej ofercie znajduje się tylko jeden model tej maszyny, czyli opisywana srebrna medalistka Katana 650.

Cechami charakterystycznymi dzięki którym otrzymała wspomniane wyróżnienie są m.in.: zupełnie nowa zoptymalizowana technologia przepływu plonu CropFlow 2.0, nowe zgniatacze ziarna R i RS gwarantujące doskonałe przygotowanie sieczki kukurydzianej przy długości cięcia do 30 mm, unikalny mechanizm ostrzący, przystawka do zbioru kukurydzy StalkBuster z wbudowanym mulczerem, 6-cylindrowy silnik MTU Stage V o mocy znamionowej 650 KM/478 kW (do 21 proc. większej w porównaniu z poprzednim modelem) oraz dostępny na życzenie inteligentny system kontroli napędu na cztery koła BalancedGrip.

Ten ostatni za posrednictwem aktywnej kontroli momentu obrotowego pomiędzy przednią i tylną osią zapewnia lepszą przyczepność Katanie 650 zapobiegając buksowaniu kół. Ma to szczególne znaczenie na stromych zboczach, gdy obciążenie przedniej osi jest zbyt niskie. Wtedy właśnie Fendt BalancedGrip zmniejsza moment obrotowy zwiększając tym samym zdolność sieczkarni do jazdy w trudnym terenie.