Fendt - nowości 2020 w kamerze Farmera

Kombajn Ideal 10 z układem kierowniczym IdealDrive, ciągnik gąsienicowy 1100 Vario MT, elektryczny e100 Vario, ładowarka Cargo T955, opryskiwacz Rogator 300, roboty Xaver, system Fendt One - to część nowości jakie tej jesieni zaprezentowała marka Fendt. Zapraszamy na krótki film z ich prezentacji.

Podczas wrześniowego spotkania Press Camp 2020 w niemieckim Wadebrunn, Fendt zaprezentował całą masę nowych produktów, które wprowadza do swojej oferty. Było też kilka prototypowych rozwiązań, jak choćby w pełni zasilany energią elektryczną ciągnik Fendt e100 czy roboty Xaver. Większość z nich już prezentowaliśmy na naszym portalu, inne będą wkrótce, jak choćby nowy ciągnik... Na razie nie zdradzamy jaki - zobaczycie go już w środę 7 października. Zapraszamy zatem do bycia na bieżąco

Tymczasem dodajemy krótką kompilację filmową z tego, co już prezentowaliśmy. W telegraficznym skrócie zobaczycie tutaj nowości i na koniec coś z przymrużeniem oka - próbkę precyzyjnych i automatycznych możliwości maszyn, czyli jak otworzyć piwo za pomocą ciągnika i zgrabiarki.