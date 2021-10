Fendt ONE - nowe monitory i możliwości na pokładzie traktorów Fendt

Nowy monitor Fendt ONE daje szereg nowych możliwości użytkownikom ciągników niemieckiego producenta. Ich poznanie było kluczowym elementem praktycznego szkolenia polowego Fendt Field Camp dla handlowców marki Fendt. Ale to nie wszystkie nowości z jakimi mieli oni do czynienia.

Podczas praktycznego szkolenia polowego Fendt Field Camp, uczestnicy spotkania mieli do dyspozycji konwencjonalne ciągniki kołowe serii: 200, 300, 700 i 900 Vario oraz flagowy, nowy model gąsienicowy Fendt 1162 Vario MT.

Wszystkie nowe ciągniki - oprócz gąsienicowca - były wyposażone w nowe terminale dotykowe Fendt ONE. W odróżnieniu od sterowania dotychczasowymi terminalami Fendt Vario Tronic, obsługa nowych urządzeń jest całkowicie dotykowa - na zasadzie obsługi smartfona lub tabletu. Trzeba przyznać, że rzeczywiście działanie jest intuicyjne, choć wszelakich funkcji i ustawień jest ogrom i potrzeba przynajmniej krótkiego przeszkolenia aby móc się wdrożyć.

Jak jednak zauważają handlowcy, rolnicy nie będą mieli problemu z obsługą nowych monitorów, mimo iż w porównaniu do dotychczasowych, różnice są znaczące. Filozofia obsługi pozostała bowiem taka sama, a wiele rzeczy zostało wręcz uproszczonych.

Sam monitor to jednak tylko "wierzchołek góry lodowej". Fendt ONE zapewnia m.in. łatwy dostęp do automatycznej dokumentacji cyfrowej. Z pomocą platformy Fendt Task Doc można generować funkcje służące do tworzenia, zarządzania, realizacji i dokumentowania zadań. W trybie Offboard zadania są tworzone poprzez kilka kliknięć w biurze lub w terenie i przesyłane bezpośrednio do maszyny. W trybie Onboard kierowca jest informowany o przydzielonych zadaniach, maszynach i obszarze do obróbki i może bezpośrednio przystąpić do pracy.

Oprócz traktorów każdy z uczestników spotkania poznał możliwości ładowarki Fendt Cargo T955. Maszyna wyjątkowa m.in. dlatego, że została wyposażona w podnoszoną hydraulicznie kabinę. Oprócz tego dochodzą nieprzeciętne jak na typową ładowarkę rolniczą parametry robocze: przy ładowności 5,5 t i wysokości podnoszenia 8,5 m ładowacz Fendt Cargo T został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności pracy.

Z kolei na polu z kukurydzą pracował kombajn Fendt 5255 L w zmodernizowanej wersji - spełniający normę emisji spalin Stage 5 - z 6-rzędową, składaną przystawką do kukurydzy.

Zapraszamy na krótki film z wydarzenia, a wkrótce więcej szczegółów nt. poszczególnych rozwiązań.