Fendt One - nowy projekt Fendta pokazany w Polsce

Nowa koncepcja Fendt One ma zdalnie połączyć ciągnik z gospodarstwem - jego biurem, aby dostarczyć informacji potrzebnych do zarządzania. To również nowe monitory ciągników, które obsługuje się podobnie jak smartfony.

Koncepcja Fendt One została po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana podczas targów Polagra Premiery. Nowe monitory można było oglądać w ciągniku serii 800 Vario, ale usługa jest też dostępna w serii 300 Vario. Można się jednak spodziewać, że wkrótce będzie implementowana do innych serii ciągników i maszyn.