Fendt rezygnuje z zaczepianych opryskiwaczy polowych

To oznacza, że niemiecka marka Fendt, będąca własnością amerykańskiego koncernu AGCO, skoncentruje się na samojezdnych opryskiwaczach polowych Fendt Rogator 600 oraz 900.

Oprócz wymienionych dwóch serii opryskiwaczy samojezdnych Fendt Rogator 600 i 900 (oferowanych głównie w Ameryce Półnicnej) w ofercie niemieckiej marki są jeszcze opryskiwacze zaczepiane Fendt Rogator 300. Ich produkcja jednak zostanie zakończona w drugim kwartale 2022 r.

Decyzja taka została podjęta w ramach dostosowania się zielonej marki do nowej strategii Farmer First, co oznacza, że firma Fendt będzie w przyszłości jeszcze bardziej koncentrować się na wymaganiach profesjonalnych rolników we wszystkich regionach świata. Wspomniana strategia jest efektem badań zmieniającego się rynku i nadchodzących przepisów, które ograniczą stosowanie środków ochrony roślin w Europie.

– Aby w przyszłości zawsze móc oferować naszym klientom idealne rozwiązanie spełniające ich wymagania, zdecydowaliśmy się wstrzymać produkcję opryskiwaczy Fendt Rogator 300 w drugim kwartale 2022 r. – mówi Christoph Gröblinghoff, prezes AGCO/Fendt. – W przyszłości skoncentrujemy się na obszarze maszyn samojezdnych w celu ich dalszego rozwoju – dla efektywnej i jednocześnie bardziej zrównoważonej ochrony upraw – dodaje.

Przypomnijmy, że opryskiwacze zaczepiane Rogator 300, jeszcze wtedy pod wycofaną z Europy i Bliskiego Wschodu marką Challanger, zostały oficjalnie zaprezentowane podczas wystawy Agritechnica w 2015 roku. Dwa lata później zaczęto jej oferować pod marką Fendt.

Wszystkie wycofywane maszyny Fendt Rogator 300 będą miały zapewniony serwis oraz pełną dostępność części zamiennych.