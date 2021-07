Fendt rozwija koncepcję obsługi FendtONE

Nowa, zorientowana na przyszłość, koncepcja obsługi FendtONE oferuje proste rozwiązania, dzięki którym łatwiej jest sprostać wymaganiom nowoczesnego rolnictwa. System FendtONE jest obecnie wdrażany w trzech nowych generacjach ciągników Fendt serii 500, 900 i 1000 Vario.

Oprócz funkcji Smart Farming w seriach tych wprowadzono dalsze innowacje techniczne, takie jak opcjonalny, samoczyszczący filtr powietrza w dużych ciągnikach oraz udoskonalenia w zakresie stosowania ładowaczy czołowych w ciągniku Fendt 500 Vario.

Wyzwania nowoczesnego rolnictwa

Wymogi prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji nieustannie rosną, podobnie jak wymogi dotyczące zrównoważonego rolnictwa lub presja cenowa na produkty rolne. Przekłada się to również na zwiększenie presji na rolników i usługodawców na całym świecie, aby produkowali ekonomicznie, a więc wydajnie. Podstawę sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa stanowi dogłębna znajomość własnych danych operacyjnych. Wskaźniki te są również istotne dla wykazania zrównoważonego zarządzania.

Inne wyzwania to zwiększające się odległości między gospodarstwem a polem, rosnąca liczba pól w gospodarstwach oraz konieczność korzystania - podczas spiętrzenia prac - z usług pracowników sezonowych niekoniecznie znających teren. Czynniki te komplikują organizację i harmonogram prac w gospodarstwach rolnych. Skrupulatne planowanie i przygotowanie oferuje zatem ogromny potencjał dla zwiększenia efektywności wykonywania prac.

FendtONE - Maszyna i biuro stają się jednym

Właśnie na takie wyzwania odpowiada FendtONE: Dzięki platformie cyfrowej FendtONE offboard firma Fendt oferuje system, dzięki któremu kierownicy pracujący w gospodarstwach rolnych mogą zarządzać danymi maszyn i danymi agronomicznymi oraz mieć je pod stałą kontrolą.

Oddelegowanie konkretnego personelu do poszczególnych zadań, wykorzystanie maszyn oraz zadania można lepiej zaplanować, zorganizować i udokumentować, oszczędzając przy tym cenny czas pracy w terenie. Jeżeli na przykład na pojeździe są już dostępne granice pól oraz tory prowadzenia w odpowiednim formacie, można wykorzystać pełną wydajność maszyny już od pierwszej minuty pracy.

FendtONE - Maszyna i biuro stają się jednym fot. mat. prasowe

Równocześnie stanowisko operatora FendtONE onboard oferuje liczne rozwiązania zwiększające wydajność maszyny. Funkcje Smart Farming, takie jak prowadzenie równoległe czy też kontrola sekcji lub optymalne połączenie cięgnik - maszyna, na dłuższą metę przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa i środków eksploatacyjnych, oszczędzają czas i odciążają operatora.

Jeszcze łatwiejsze prowadzenie dokumentacji

Przy stosowaniu rozsiewacza nawozów lub wozu asenizacyjnego należy dokładnie rejestrować i śledzić ilość stosowanych nawozów. Można to łatwo uczynić za pomocą dokumentacji związanej z pracą, dzięki zainstalowanemu w maszynie programowi Fendt Task Doc.

W wariancie wyposażenia Profi+ program Fendt Task Doc oferowany jest w standardzie. W systemie FendtONE offboard zlecenie jest planowane i przesyłane do maszyny za pośrednictwem komunikacji mobilnej. Podczas wykonywania pracy Fendt Task Doc onboard rejestruje dane agronomiczne, takie jak na przykład rzeczywista dawka nawozu. Po zakończeniu pracy w systemie FendtONE offboard udostępniany jest raport z wykonania zlecenia Stanowi to podstawę do udokumentowania zrównoważonego stosowania substancji odżywczych. Kompleksowa dokumentacja dodatkowo wspiera zgodność z normami w przemyśle spożywczym.

Podczas prac polowych nowy system obsługi FendtONE onboard znacznie ułatwia pracę. Na 12-calowym terminalu w podłokietniku i na opcjonalnym 12-calowym terminalu montowanym pod sufitem kierowca może dostosować wyświetlane informacje. fot. mat. prasowe

Na przykład na 12-calowym terminalu w podłokietniku może być wyświetlana mapa aplikacji do użytku z systemem Fendt Variable Rate Control, podczas gdy na terminalu pod sufitem wyświetlane są funkcje obsługiwane przez ISOBUS. Kierowca przez cały czas ma w zasięgu wzroku wszystkie istotne funkcje. Dzięki systemowi Fendt Variable Rate Control nasiona, nawozy lub środki ochrony roślin są stosowane wydajnie i zgodnie z wymaganiami, co przekłada się na oszczędność zasobów i ochronę środowiska.

Wydajne zespoły i efektywna praca z TIM

FendtONE sprawia, że obsługa złożonych zespołów jest jeszcze łatwiejsza. Za pomocą wielofunkcyjnego joysticka można sterować zarówno funkcjami ciągnika, jak i tymi obsługiwanymi przez ISOBUS. Uzupełnieniem tego rozwiązania jest opracowany całkiem od nowa joystick 3L.

Można do niego dowolnie przypisać nawet 27 funkcji obsługiwanych przez ISOBUS na trzech poziomach. Joystick 3L może być wykorzystywany do sterowania złożonymi maszynami sterowanymi za pomocą ISOBUS. Nie są wymagane zewnętrzne joysticki, jeżeli podłączone narzędzie obsługuje standard AUX-N.

Innym inteligentnym rozwiązaniem służącym do optymalizacji wydajności zespołów ciągnik-maszyna jest TIM (Tractor Implement Management). Z pomocą systemu TIM ciągnik bardzo szybko dostosowuje się do wymagań narzędzia i zwiększa wydajność zespołu. W połączeniu z narzędziem obsługującym technologię TIM, takim jak samozbierająca przyczepa Fendt Tigo XR, narzędzie steruje określonymi funkcjami ciągnika, takimi jak prędkość jazdy, aby zoptymalizować proces zbioru pasz w zależności od warunków zbioru.

W przypadku dużej ilości zbieranego materiału prędkość jazdy ciągnika jest automatycznie zmniejszana, a następnie zwiększana przy jego mniejszej ilości. Dzięki temu podbieracz zawsze pracuje optymalnie, zespół jest zawsze maksymalnie wykorzystany, natomiast kierowca może całkowicie skoncentrować się na nadzorowaniu procesu załadunku.

Praca z dokładnością co do centymetra

Maszyny w wariantach wyposażenia Power+ i Profi+ posiadają w standardzie podstawowy pakiet prowadzenia, tym samym są przystosowane do pracy z systemem Fendt Guide. Dalsze funkcje prowadzenia do precyzyjnej uprawy pola, takie jak Fendt Contour Assistant, Fendt TI Auto lub - począwszy od listopada - Fendt TI Headland, mogą zostać dodane jako wyposażenie opcjonalne.

Fendt TI Headland to pakiet funkcji przeznaczonych do profesjonalnego zarządzania pracą na uwrociach, składający się z funkcji Fendt TI Auto i Fendt TI Turn Assistant. W przypadku Fendt TI Auto sekwencja czynności roboczych jest uruchamiana bezpośrednio po przekroczeniu linii uwrocia, co eliminuje konieczność aktywacji ręcznej za pomocą joysticka.

Funkcja Turn Assistant Fendt TI umożliwia niezależne wykonywanie nawrotów przez ciągnik i narzędzie zgodnie z wcześniej ustalonymi procedurami zawracania. Powierzchnia jest obrabiana w efektywny i precyzyjny sposób, bez zbędnych przejazdów. Przyczynia się to do zmniejszenia zużycia paliwa i środków produkcji, takich jak nasiona czy nawozy, jak również do ochrony gleby.

Cały pakiet funkcji Fendt TI (Teach In) Headland można będzie zamawiać począwszy od listopada 2021 roku. Klienci posiadający stanowisko obsługi dla kierowców FendtONE, którzy zamówili już Fendt TI Auto, w roku 2022 będą mogli dokonać bezpłatnej aktualizacji do wersji Fendt TI Headland.