Fendt sprzedaje coraz więcej ciągników

W ostatnich latach Fendt systematycznie zwiększa udziały w rynku sprzedaży nowych ciągników w Polsce. Dużym powodem do zadowolenia dla producenta jest dynamiczny wzrost udziałów w segmentach niższych mocy, gdzie plasowana jest seria 300 i 500 Vario.

Fendt kojarzony był w Polsce od zawsze z ciągnikami o dużej mocy. Jeśli chodzi o ich sprzedaż to w ostatnich latach w segmencie mocy powyżej 200 KM Fendt osiąga udziały w rynku oscylujące w granicach 10 proc.

Marka systematycznie rok do roku zwiększa sprzedaż i udział w rynku we wszystkich przedziałach mocy. W całym roku 2020 do polskich gospodarstw trafiło 222 nowych ciągników Fendt, a w 2021 roku liczba ta urosła aż do 364 ciągników. Oznacza to, że w ostatnim roku Fendt zwiększył sprzedaż aż o 64 proc.

Duże powody do zadowolenia producent ma jeśli chodzi o wyniki sprzedaży w segmentach niższych mocy do 170 KM, gdzie Fendt plasuje ciągniki serii 300 i 500 Vario. W wielu gospodarstwach są to ciągniki podstawowe, na większych areałach często pełnią role ciągników pomocniczych.

Rekordowe wyniki serii 300 Vario

W tej serii ciągników liderem sprzedaży jest model 312 Vario. W minionym roku w Polsce zarejestrowano 42 nowe ciągniki oznaczone tym modelem. Aby zobrazować dynamikę wzrostu sprzedaży ciągnika 312 Vario to w całym roku 2020 sprzedano 34 ciągniki oznaczone tym modelem. W latach wcześniejszych tj. w roku 2019 i 2018 do polskich gospodarstw trafiało 7-8 ciągników tego modelu.

Wraz w prowadzeniem w ub. roku normy emisji spalin Stage V w serii 300 pojawił się nowy model 314 Vario. Ciągnik wraz z układem zwiększania mocy DynamicPerfomrance uzyskuje moc maksymalną 152 KM (wg. Normy ECE R 120). Model ten w pierwszym roku sprzedaży bardzo dobre przyjął się na naszym rynku. W całym 2021 r. sprzedano 20 nowych ciągników Fendt 314 Vario.

Fendt ONE umożliwia precyzyjną pracę

Jak podaje producent, tak znaczący wzrost sprzedaży ciągników serii 300 Vario wiąże się również z tym, że wraz z wprowadzeniem normy emisji spalin Stage V wszystkie ciągniki standardowo wyposażone są w nową koncepcję obsługi Fendt ONE. Rolnicy, którzy wybrali ciągniki serii 300 Vario doceniają nowe rozwiązania, które w pełni pozwalają spełnić wymagania rolnictwa precyzyjnego. Dzięki zintegrowaniu obsługi najważniejszych podzespołów ciągnika, układu prowadzenia GPS i obsługi maszyn z ISOBUS na jednym monitorze codzienna praca stała się przyjemnością.

Monitor Fent One, fot.kh

Tak wyposażony ciągnik wprowadzony przed wprowadzeniem Zielonego Ładu kreowanego przez Unie Europejską pozwoli na obsługę nowoczesnych maszyn np. rozsiewacza czy opryskiwacza z wykorzystaniem Section Control czy z podczas zmiennego dawkowania.

W serii 300 Vario rolnicy doceniają także przestronną kabinę VisoPlus z panoramiczną szybą zachodzącą na dach, możliwość wyboru aż trzech wersji przedniego TUZ (kontrola odciążenia bardzo ważna do pracy z kosiarką czołową), dużą zwrotność, niski stosunek masy do mocy 33 kg/KM (dla Fendt 314 Vario) co czyni te ciągniki bardzo uniwersalnymi i oszczędnymi w pracy, czy też układ amortyzacji osi przedniej z mechanizmem samopoziomowania.

Jeśli zaś chodzi o serię 500 Vario, to w minionym roku Fendt sprzedał 8 ciągników 514 Vario. Nie ustępuje mu model 516 Vario – wynik 9 ciągników. Warto nadmienić, że od niedawna wszystkie ciągniki serii 500 Vario dostępne są standardowo z Fendt ONE, co w jeszcze większym stopniu zwiększa ich uniwersalność.