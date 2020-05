Fendt TI Headland – w pełni automatyczne uwrocia

Fendt wprowadza do systemu prowadzenia automatycznego swoich ciągników nową funkcję: TI Headland. Umożliwia ona całkowicie automatyczne zawrócenie maszyny z aktualnej linii na kolejną docelową linię prowadzenia.

Nowy system wprowadzony przez Fendta działa w dwóch trybach:

- manualnym, który pozwala na automatyczne zawracanie z prowadzeniem na kolejną odpowiednią linię z ręcznym załączaniem poprzez Varioterminal lub sekwencję Variotronic automatic,

- automatycznym - z ustawionymi granicami uwrocia i obliczaniem wszystkich zakrętów dla całego pola na podstawie kształtu jego granicy i szerokości uwrocia oraz promienia skrętu narzędzia.

Dzięki nowej funkcji, system utrzymuje stałą szerokość uwrocia, optymalizuje proces zawracania minimalizując bezproduktywną pracę i zużycie paliwa. System pozwala na nagranie skrętów, jako Single Contour i przeniesienie go do innego ciągnika, nieposiadającego funkcji Fendt TI Headland (niezbędna będzie do tego funkcja Contour Segment).

System, oprócz fabrycznej instalacji dostępny jest również, jako doposażenie dla ciągników w wersji ProfiPlus wyposażonych w układ prowadzenia równoległego VarioGuide z odbiornikiem NovAtel lub Trimble.

-Nowa funkcja Fendt TI Headland pomaga rolnikom zarządzać działaniami ograniczając zmęczenie, zawracanie na uwrociu wykonywane jest automatycznie, odpowiednio do warunków, minimalizuje ewentualne uszkodzenia podczas zawracania. Dzięki nowej funkcji praca na polu jest wykonywana w sposób precyzyjny i zawsze w odpowiednim momencie, użytkownik nie musi decydować, kiedy załączyć prowadzenie – przekonuje Rafał Mikołajczak, specjalista ds. ciągników Fendt.

System jest dostępny dla ciągników Fendt S4 od serii 500 po 900 Vario oraz z podstawowym pakietem prowadzenia wersji ProfiPlus.