Fendt traktorem roku 2023

Jury traktorem roku 2023 wybrało ciągnik Fendt 728 Vario, fot. K.Pawłowski

Który traktor jest w danym roku najlepszy? 25 niezależnych dziennikarzy tworzących jury konkursu Tractor of the year testowało, sprawdzało i jeździło wybranymi do finału maszynami. Podczas tegorocznych targów EIMA w Bolonii ogłosili zwycięzców. Czy były niespodzianki?

Byliśmy na miejscu, na terenie Bologna Fiere, gdzie w środę o godzinie 12.00 w Quadriportico Hall, w samym centrum targów, rozdano nagrody TotY. Relację natychmiast mogli zobaczyć nasi fani na Facebooku. Do finału w głównej kategorii wytypowano pięć maszyn: JCB Fastrac 4220 iCON,, John Deere 8RX 410, Valtra Q305, Fendt 728 Vario, New Holland T7.300 LWB Auto Command. Naszym cichym faworytem było JCB, które rozbiłoby w ten sposób monopol wielkich koncernów zgarniających główną nagrodę od lat. Ale konkurencja była mocna i wygrał, chyba jednak słusznie, Fendt 728 Vario. JCB najbardziej zrównoważony Na pocieszenie dla angielskiego ciągnika została nagroda Sustainable TotY, czyli wyróżnienie dla pojazdu idealnego z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Oceniane były w tym wypadku takie kwestie jak komfort, bezpieczeństwo, wydajność i łączność, ale przede wszystkim ważne były nowe oraz przyszłe technologie, a także to w jakim stopniu pomagają one rolnikom w ich codziennej pracy. Liczyły się zatem rozwiązania inteligentne, połączenie maszyny z siecią, oszczędność paliwa, skuteczność w ochronie gleby, systemy do zbierania danych, systemy dzięki którym emituje się mniej zanieczyszczeń. Prawdę mówiąc w tej kategorii myśleliśmy, że wygra John Deere 8RX 410 z przekładnią eAutoPowr, Fendt 728 Vario lub elektryczny Rigitrac SKH 60, ale wygrał JCB – dla nas niespodziewanie. Najlepszy dla statystycznego rolnika Nie ma statystycznego rolnika, tak jak nie ma szarego człowieka, o którym często mówią politycy. Ale od kilku lat w ramach TotY istnieje kategoria Best Utility, czyli nagroda dla najlepszego ciągnika użytkowego. W tym zestawieniu pojawiają się maszyny, które są najbardziej popularne, również w naszym kraju, dlatego wydaje się, że to najbardziej ciekawa konkurencja z punktu widzenia tzw. statystycznych rolników. McCormick X6.414 P6-Drive - nagroda w kategorii Best Utility, fot. K.Pawłowski W tej kategorii brane pod uwagę są wszystkie ciągniki wielofunkcyjne i użytkowe, które dysponują mocą powyżej 70 KM, posiadają maksymalnie 4 cylindry oraz maksymalną masę roboczą do 10,5 t. Maszyny rozpatrywane w tej kategorii nie mogą mieć więcej niż 150 KM. W tej kategorii brane pod uwagę są wszystkie ciągniki wielofunkcyjne i użytkowe, które dysponują mocą powyżej 70 KM, posiadają maksymalnie 4 cylindry oraz maksymalną masę roboczą do 10,5 t. Maszyny rozpatrywane w tej kategorii nie mogą mieć więcej niż 150 KM. W finale znalazły się Basak Traktör 5120, McCormick X6.414 P6-Drive oraz New Holland T5.100 S. Szczerze mówiąc liczyliśmy na turecki produkt, którego zwycięstwo byłoby sporą niespodzianką i złamaniem popularności kilku największych koncernów. Jednak jury uznało, że lepszym ciągnikiem jest przedstawiciel Argo Tractors, czyli McCormick. Trudno z tą decyzją dyskutować, bo to rzeczywiście bardzo dobry ciągnik. Specjalny i najlepszy W kategorii Best of Specialized często szansę dostają sprzęty z nieco mniejszych wytwórni, choć oczywiście nie tylko. Widać to było w nominacjach – do finału weszły: New Holland T4.120 F, BCS Spirit 70 Dualsteer, Claas Nexos 260, Antonio Carraro Mach 4 T, Landini Rex 4-120 GT Robo-Shift, Rigitrac SKH 60, Massey Ferguson 3SP 115. Zwycięzcą został niebieski przedstawiciel koncernu CNH. New Holland T4.120 F- Best of Specialized TotY 2023, fot. K.Pawłowski Rozwiązanie następnego konkursu Tractor of the Year, chyba najbardziej prestiżowego konkursu rolniczego na świecie, już za rok w Hanowerze podczas targów Agritechnica 2023. Czytaj więcej Który ciągnik zdobędzie tytuł Tractor of the Year? Rozwiązanie następnego konkursu Tractor of the Year, chyba najbardziej prestiżowego konkursu rolniczego na świecie, już za rok w Hanowerze podczas targów Agritechnica 2023.



