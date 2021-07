Fendt z pozytywnymi perspektywami na 2021 rok

Po szczególnym roku 2020 również rok 2021 nadal pozostanie pod silnym wpływem globalnej pandemii koronawirusa, szczególnie pod względem przepływu towarów i sytuacji w zaopatrzeniu. Mimo to zarówno niemiecki, jak i międzynarodowy rynek maszyn rolniczych rozwijają się bardzo pozytywnie. Towarzyszą temu również dobre perspektywy dla firmy Fendt.

- Obecnie wkroczyliśmy w 17. miesiąc pandemii koronawirusa i nikt z nas nie spodziewał się tego, co spotkało nas do tej pory. Gospodarka krajowa nie jest w stanie nadążyć za zmianami. Pandemia dotknęła również nas - oświadczył Christoph Gröblinghoff, prezes zarządu AGCO/Fendt.

Fendt/AGCO pozytywne persepktywy

Zasadniczo prezes zarządu pozytywnie ocenia aktualną sytuację w firmie Fendt i w rolnictwie:

- Branża jest zdrowa, mamy pełne portfele zamówień. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. W tych niesprzyjających czasach rolnicy odgrywają ważniejszą rolę niż kiedykolwiek. To dzięki nim mamy jedzenie na stole – tłumaczy.

Christoph Gröblinghoff przestrzega również, że obecna napięta sytuacji z pewnością potrwa jeszcze co najmniej do końca roku.

Barometr Biznesowy CEMA

Z najniższego punktu odnotowanego w kwietniu 2020 r. branża sukcesywnie odrabiała straty aż do osiągnięcia wysokiego poziomu.

- Możemy powiedzieć, te oddziaływania zasadniczo nie dotknęły naszej branży. Trzy czwarte respondentów ocenia swoją aktualną sytuację jako bardzo pozytywną i oczekuje wzrostu sprzedaży. Osłabienie dobrej koniunktury nie jest jeszcze widoczne. Nic w tym dziwnego: ceny producenta pszenicy i nasion oleistych są rekordowo wysokie, a rolnicy dobrze na tym zarabiają. Sprzyja to wysokiej skłonności do inwestowania, co z kolei przekłada się na wzrost rynku na poziomie około siedmiu procent w całej Europie – dodaje prezes zarządu AGCO/Fendt.

Fendt zwiększa udziały rynkowe w Europie

- Popyt na rynkach ciągników w Europie mocno wzrósł, w związku z czym spodziewamy się, że w tym roku rynek ten osiągnie poziom 188 tys. ciągników - oświadczył Christoph Gröblinghoff.

Zdaniem prezesa globalny rynek sprzedaży ciągników Fendt ponownie wzrasta w porównaniu z rokiem ubiegłym, wobec czego w tym roku należy się liczyć z produkcją przekraczającą 20 tys. ciągników fot. mat. prasowe

Oznacza to, że rynek niemal powrócił do poziomu z roku 2012, będącego rekordowym rokiem na europejskim rynku ciągników. W roku 2021 spodziewa się on pozytywnego rozwoju rynku ciągników w Europie (bez Turcji), gdzie już obecnie Fendt może pochwalić się udziałami w rynku na poziomie ponad 10 proc.

Zdaniem prezesa globalny rynek sprzedaży ciągników Fendt ponownie wzrasta w porównaniu z rokiem ubiegłym, wobec czego w tym roku należy się liczyć z produkcją przekraczającą 20 tys. ciągników.

Wzrosty nie tylko w Europie

Marka Fendt i produkty Fendt zdaniem przedstawicieli firmy zyskują coraz większą popularność w Ameryce Północnej, Brazylii, Afryce Południowej, Australii i Nowej Zelandii. W Ameryce Północnej i Brazylii marka Fendt zdobywa nowych klientów w segmencie dużych ciągników.

W Australii i Nowej Zelandii w roku 2020 znacznie wzrosła liczba zamówień na duże ciągniki. Jednak również w przypadku technologii zbioru zielonek, takich jak prasy zwijające do bel okrągłych Fendt, odnotowujemy pozytywny trend.

- W tym segmencie nasi koledzy osiągnęli 80-procentowy wzrost zamówień w porównaniu z ubiegłym rokiem – podsumowuje Christoph Gröblinghoff, prezes zarządu AGCO/Fendt.