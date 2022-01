Fendt zaprezentował automatyczny system oczyszczania filtra powietrza

Każdy kto pracuje na roli wie jak maszyny - w tym ciągniki - są narażone na działanie kurzu i jak często często trzeba czyścić filtry powietrza, szczególnie latem. Fendt ma na to rozwiązanie - system, który oczyszcza filtry automatycznie.

Duże zapylenie następuje głównie latem, zwłaszcza podczas prac żniwnych. Trudne środowisko pracy maszyn rolniczych wymaga od ich producentów zastosowania solidnych i wydajnych systemów filtrujących o długiej żywotności.

Inwestuj w swoje gospodarstwo, zobacz jakie to proste!

Brudny filtr to mniejsza moc

Mimo tego i tak w ekstremalnych warunkach pracy filtr powietrza potrafi się szybko zapchać, efektem czego może być spadek mocy silnika i zwiększone zużycie paliwa. Podczas letnich prac, operatorzy zmuszeni są do oczyszczania filtrów raz dziennie a nawet i częściej.

Naprzeciwko temu problemowi wyszła firma Fendt, która opracowała system odsysania pyłu z filtra powietrza. System rozpoznaje również poziom zabrudzenia filtra w trakcie pracy i czyści go w pełni automatycznie, bez konieczności demontażu.

Dwa impulsy powietrza pod dużym ciśnieniem

W rozwiązaniu zastosowano dodatkowy, niewielki zbiornik powietrza, do którego sprężarka wtłacza je pod ciśnieniem aż 12 bar. Stamtąd powietrze jest „wystrzeliwane” w dwóch krótkich cyklach do wewnątrz obudowy filtra. Pierwszy impuls rozluźnia osadzone warstwy kurzu, drugi – wydmuchuje go na zewnątrz rurą skierowaną w okolice wentylatora. Podczas tego cyklu wentylator zwiększa chwilowo aby wspomóc dodatkowo efekt odsysania pyłu.

Maszyny i części Fendt na Gieldarolna.pl

Automatyczne okresy czyszczenia są uruchamiane, gdy tylko podciśnienie w układzie ssącym spadnie poniżej wartości granicznej z powodu zwiększonego zabrudzenia. System działa we wszystkich warunkach pracy, w tym przy pełnym obciążeniu. Działa też w trybie ręcznym, gdzie to operator może uruchomić oczyszczanie.

System jest już dostępny w ciągnikach Fendt serii 900 i 1000 Vario.

Rozwiązanie zostało nagrodzone srebrnym medalem targów Agritechnica 2022 za innowacje.