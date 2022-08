Zobacz galerię

Wadenbrunn, Niemcy: Fendt oficjalnie zaprezentował ciągniki Fendt 700 Vario 7 generacji (Gen7). Seria składa się z 5 modeli o mocach od 200 do 300 KM.

Niemiecki producent ciągników należący do koncernu AGCO po raz pierwszy oficjalnie zaprezentował (25.08.2022) nowe ciągniki Fendt serii 700 Vario. To już siódma generacja tych maszyn.

W jej skład wchodzi 5 modeli, charakteryzujących się mocami maksymalnymi od 200 do 300 KM. W porównaniu więc do aktualnie oferowanej 6 generacji moc znacząco wzrosła (moc 6 gen.: 150-250 KM).

Maszyny zostały wyposażone w motory AGCO Power. To 6-cylindrowe jednostki o pojemności 7,5 l. Podobnie jak w serii 900 i 1000 Vario jednostki napędowe pracują w technologii wolnych obrotów, co oznacza, że maksymalny moment obrotowy jest generowany już przy 1300 obr./min.

Ale to nie jedyne zmiany jakie zaszły w serii 700 Vario Gen7. Traktory przejęły wiele cech z większych serii. Warto wspomnieć o takich rozwiązaniach jak choćby terminale Fendt ONE, czy napęd VarioDrive, który automatycznie rozkłada napęd na przednią i tylną oś w zależności od aktualnej potrzeby.

Nowe technologie zastosowane w 7 generacji "siedemsetki" można mnożyć. Należą do nich choćby Fendt Vario Grip, a więc automatyczna kontrola ciśnienia w ogumieniu, hydrauliczny napęd wentylatora chłodnicy, który znacząco obniża ( o ok. 40 proc. w porównaniu do zwykłych napędów) moc potrzebną do schładzania układu, regulacja czułości układu kierowniczego i hamowania.

Warto też dodać, że prędkość maksymalna to 60 km/h i może być osiągnięta już przy 1450 obr./min. wału korbowego silnika. Taka prędkość wystarczy aby użyć ciągnik do holowania szybowców - takiego nagrania firma użyła w filmie promującym nowe traktory.

Nowe ciągniki Fendt 700 Vario 7 generacji zaprezentowano podczas spotkania dla dziennikarzy w Wadenbrunn w Bawarii, gdzie niemiecki producent ma wydzierżawione, specjalnie przygotowane pola pokazowe i drogi testowe. Nietuzinkowa impreza zapoczątkowała jednocześnie ok. dwutygodniowy cykl szkoleń dla dealerów marki z całej Europy i kilku państwo ościennych.

Wkrótce więcej informacji nt. nowych traktorów Fendta.