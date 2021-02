Fendt zwiększa udziały rynkowe w regionie EME

Rynek standardowych ciągników w regionie Europy i Bliskiego Wschodu (EME) jest bardzo niejednorodny. Mimo iż, w 2020 r. na rynku europejskim zarejestrowano mniej nowych ciągników niż w 2019 Fendt był w stanie zwiększyć swoje udziały w rynku w tych ważnych regionach.

Jak poinformował Christian Erkens, dyrektor sprzedaży EME, Fendt po raz pierwszy osiągnął 10,6 proc. udziału w rynku europejskim.

– Byliśmy w stanie rozszerzyć nasze udziały nie tylko w dużych krajach rolniczych takich jak Niemcy, Francja, Polska czy Włochy, ale także na innych ważnych rynkach, takich jak Austria i Dania – powiedział.

Fendt zwiększył udział rynkowy we Włoszech

W 2020 roku we Włoszech zarejestrowano 18 005 ciągników, a w 2019 było to 18 524. Pomimo spadku sprzedaży Fendt zarejestrował 1253 egzemplarze o mocy 60 KM i większej osiągając tym samym 8,4 proc. udziału na tamtejszym rynku.

W 2015 roku udział niemieckiej marki we Włoszech wyniósł z kolei 4,9 proc. W ten sposób Fendt zwiększył więc swój udział w rynku o 3,5 punktu procentowego w ciągu pięciu lat.

Na stały wzrost udziałów w rynku włoskim pozytywny wpływ miało również wzmocnienie sieci sprzedaży Fendt dla całego programu Fendt Full Line.

Po raz pierwszy Fendt osiągnął 12,8 proc. udziału na rynku duńskim

W Danii rynek ciągników, jak w większości krajów UE, również spadł. W 2020 roku zarejestrowano tam łącznie 1591 ciągników w segmencie 40 KM i więcej, natomiast w 2019 roku w tym samym segmencie było to 1796 nowych rejestracji.

Mimo to w tym segmencie Fendt sprzedał 203 traktory i osiągnął udział na tamtejszym rynku na poziomie 12,8 proc., co stanowi wzrost udziału w o 5,4 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2019, kiedy to Niemcy sprzedali 133 ciągniki – 7,4 proc. udziału.

Warto zaznaczyć, że 175 z 203 nowych zielonych ciągników zarejestrowanych w zeszłym roku w Danii było w klasie mocy powyżej 200 KM. Średnia moc nowych zarejestrowanych tam ciągników Fendt w 2020 r. wyniosła aż 228 KM.

Fendt znacząco zwiększył także udziały w Austrii

Fendt osiągnął w 2020 r. 12,5 proc. udziału w austriackim rynku ciągników – wszystkie segmenty mocy oraz ciągniki specjalistyczne. W sumie zarejestrował tam w omawianym okresie 717 nowych traktorów, a jego udział w rynku wzrósł o 2,3 punktu procentowego.

W 2019 roku udział w tamtym kraju wyniósł z kolei 10,2 procent przy 541 zarejestrowanych ciągnikach Fendt. W sumie w ubiegłym roku na rynku austriackim zarejestrowano 5716 ciągników, czyli o 424 więcej niż w 2019.