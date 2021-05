FendtONE – niedoścignione możliwości obsługi maszyn Fendt

Dla wielu FendtONE kojarzy się wyłącznie z nowym joystickiem i wyświetlaczem. Jednak zamysłem inżynierów tworzących FendtONE nie było tylko wprowadzenie nowego wyglądu podłokietnika, lecz połączenie w łatwo przyswajalny sposób wszystkich zagadnień nowoczesnego rolnictwa.

Dziś do precyzyjnego wykonania prac polowych potrzebnych jest wiele dodatkowych informacji np. mapy aplikacji, linie prowadzenia, dokładne ustawienia maszyny itd. Słowo ONE oznacza więc zgrupowanie wszystkich informacji w jednym miejscu.

FendtONE to nie tylko nowe wnętrze kabiny. Tak naprawdę jest to kompleksowa platforma umożliwiająca sprawne zarządzanie gospodarstwem i pracami polowymi.

FendtONE łączy nową koncepcję obsługi ciągnika tzw. Onboard z technologią Offboard czyli elementami, których nie widać w kabinie. Należą do nich wszelkie prace biurowe, począwszy od tworzenia zleceń dla konkretnych ciągników i maszyn towarzyszących i bezprzewodowe przekazywanie ich bezpośrednio do monitora ciągnika, poprzez dokumentację zabiegów na analizach kosztów kończąc. To bardzo ważne, zwłaszcza gdy w flocie gospodarstwa lub firmy usługowej pracuje kilkanaście ciągników i maszyn.

Co nowego w kabinie?

Nowe rozwiązania mogą budzić obawy związane z obsługą. Ten temat, nawet w najmniejszym stopniu nie dotyczy FendtONE. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że producent wprowadzając nowości zadbał o to, aby ich obsługa opierała się na dotychczasowych schematach. Przykładowo, nowy joystick posiada niezmienione od lat funkcje, czyli płynną regulację prędkości, aktywację tempomatu czy zmiany kierunku jazdy. Nie zmieniono również oznaczeń na ikonach przycisków, więc każdy dotychczasowy operator ciągnika Fendt bez problemu poradzi sobie z FendtONE.

Nowa koncepcja obsługi FendtONE została zaprezentowana po raz pierwszy w serii 700 Vario. Dziś dostępna jest także w serii 300 i 200 Vario, a w przyszłości sukcesywnie będzie wprowadzana do innych ciągników.

Oto podstawowe założenia koncepcji obsługi ciągnika z FendtONE:

1. Większa powierzchnia wyświetlania

2. Większe możliwości obsługi

3. Personalizacja

4. Prosta obsługa

5. Gotowość na rozwiązania dostępne w przyszłości

Większa powierzchnia wyświetlania

Pierwszym elementem jest kolorowy, 10 calowy wyświetlacz zastępujący tradycyjną deskę rozdzielczą. Tutaj traktorzysta informowany jest o podstawowych parametrach pracy. Monitor ten może także w centralnej części wyświetlać dowolnie wskazane przez operatora informacje. Mogą to być dane np. z komputera pokładowego.

Programowalny wyświetlacz zastąpił deskę rozdzielczą, fot.kh

Monitor ten ze względów bezpieczeństwa nie jest dotykowy, więc do jego obsługi wykorzystuje się duże, obrotowe pokrętło na podłokietniku. W przyszłości na monitorze będą mogły być wyświetlane linie prowadzenia.

Kolejny monitor, tym razem o przekątnej 12 cali, zintegrowany jest z podłokietnikiem. To centrum dowodzenia ciągnikiem. Mogą być na nim wyświetlane dowolne informacje od ustawień TUZ, poprzez hydraulikę, nawigację, widok z kamery na ISOBUS kończąc. To operator decyduje, jaka informacja ma być widoczna na wyświetlaczu. Każdy widok monitora można dowolnie dzielić na maksymalnie 6 pól wyświetlania, a można stworzyć nawet 15 widoków.

Trzeci monitor jest wysuwany z dachu, fot.kh

Trzeci monitor, również 12-calowy wysuwany jest z dachu. To tzw. bliźniak monitora na podłokietniku, wyświetla dowolnie wskazane przez operatora informacje. Można go wsunąć do połowy, aby nie ograniczał widoczności na drodze .Oba te monitory można obsługiwać dotykowo.

Większe możliwości obsługi

To co wyróżnia nowy joystick jazdy to 4 białe przyciski, którym za pośrednictwem monitora na podłokietniku i Indyvidual Operation Manager (IOM) można przypisywać dowolne funkcje. Kolejnych 5 białych przycisków zlokalizowanych jest w szeregu przycisków pod joystickiem jazdy i jeden następny przycisk na dźwigni 3L. W sumie FendtONE oferuje aż 10 białych przycisków, którym można przypisać dowolne funkcje, także ISOBUS.

Producent wprowadzając nowości zadbał o to, aby ich obsługa opierała się na dotychczasowych schematach. Przykładowo, nowy joystick posiada niezmienione od lat funkcje, fot.kh

W przypadku dźwigni 3L sensowne jest przypasanie białemu przyciskowi funkcji zmiany kierunku jazdy, gdy ciągnik współpracuje z ładowaczem czołowym. Dźwigni 3L oprócz obsługi ładowacza można przypisać inne funkcje np. ISOBUS. Można nią obsługiwać aż do 27 funkcji.

Personalizacja

W tym obszarze są nieograniczone możliwości. FendtONE umożliwia tworzenie profili użytkowników i zapisanie pod nimi różnych ustawień zgodnie z preferencjami nawet kilku operatorów. Dotyczy to np. przypisania funkcji pod białe, programowane przyciski lub preferencji podziału okien na wyświetlaczach.

Personalizacja dotyczy także ustawień maszyny. Raz zapisane parametry np. hydrauliki do agregatu uprawowo-siewnego lub sekwencji pracy na uwrociach można przywołać z pamięci jednym kliknięciem.

Prosta obsługa

To co wyróżnia FendtONE to scentralizowanie wszystkich elementów obsługowych wyłącznie na podłokietniku. Obsługa monitorów 12 calowych jest dotykowa i tak prosta jak smartfona. Przeciągając palcem w lewo lub prawo przechodzi się do kolejnego widoku wyświetlacza.

Wielkość okien można dowolnie konfigurować na każdym widoku np. nawigacja może zajmować 4 z 6 okien, dwa pozostałe mogą wskazywać dowolne parametry. Klikając w dowolne okno wyświetlacza widok zwiększa się na cały ekran. Ułatwia to obsługę np. konfigurowanie oświetlenia roboczego.

Zmieniając parametry ustawień np. czas podawania oleju do zaworów hydraulicznych można klikać w przyciski „+” i „-„ lub przeciągać pasek palcem. Obsługę ułatwia płaska struktura menu. Oznacza to, że trzeba wykonać maksymalnie 2 lub 3 kroki, aby dotrzeć do intersujących ustawień.

Poza tym zgrupowanie i oznaczenie kolorem przycisków funkcyjnych jednego podzespołu znacznie ułatwia obsługę. Przykładowo kolorem pomarańczowym oznaczono wszystkie funkcje układu napędowego, czyli silnika i przekładni, kolor niebieski zarezerwowany jest do hydrauliki i TUZ. Żółty jest przypisany dla WOM. Oznaczenia te dotyczą także białych, programowanych przycisków. Jeśli przyciskowi przypisze się funkcję np. hydrauliki podświetli się on na niebiesko. Z boku przycisku pojawi się dodatkowe, kolorowe oznaczenie, informujące do jakiej sekcji rozdzielacza został przypisany przycisk.

Gotowość na rozwiązania dostępne w przyszłości

Duża pojemność pamięci wewnętrznej, duża liczba interfejsów a także wysoki poziom łączności ułatwiający przesyłanie informacji to podstawowe cechy, które sprawiają, że FendtONE przygotowany jest do sprawnej obsługi zadań w przyszłości. Dzięki programowalnym przyciskom i dźwigni 3L zbędne jest korzystanie z zewnętrznych joysticków ISOBUS.

Od początku do końca

Zlecenia przygotowywane w sekcji Offboard platformy FendtONE można przesyłać także do starszych ciągników wyposażonych w terminal 10,4 cala, warunkiem jest obsługa aplikacji VarioDocPro.

Operator po wykonaniu zadania – nieważne czy pracuje ciągnikiem ze starszym monitorem, czy nowym traktorem z kabiną FendtONE – zamyka zlecenie, a kierownik otrzymuje raport o zakończonej pracy, fot. Fendt

Operator po wykonaniu zadania – nieważne czy pracuje ciągnikiem ze starszym monitorem, czy nowym traktorem z kabiną FendtONE – zamyka zlecenie, a kierownik otrzymuje raport o zakończonej pracy. Zawiera ona dane np. o czasie wykonania danego zlecenia, zużytym oleju napędowym, czy obrobionej powierzchni itp. Te dane to cenna wiedza do liczenia kosztów, a także wyjściowe informacje do wystawienia faktury w przypadku firm usługowych.