Trudno jednego dnia odwiedzić wszystkie stoiska na targach Agrotechnica. A oglądać jak zwykle jest co. Pierwszy dzień minął nam na prezentacjach nowości koncernu AGCO, New Holland, John Deere i Kuboty. Wczoraj sprawdzaliśmy nowości Claasa. A jutro kolejna porcja techniki rolniczej na najwyższym poziomie.

Dzień zaczął się od prezentacji marek Massey Ferguson, Fendt i Valtra. Pierwsza z nich pokazała ciągnik serii 9S o mocy od 285 do 425 KM. Podobną konstrukcją pochwaliła się Valtra, która swój ciągnik nazywa "The Boss".

Sprawdziliśmy też jak wyglądają nowości New Holland ze złotym kombajnem CR 11 na czele. Ale oprócz nowej gwiazdy akcji żniwnych, firma należąca do CNH pokazała elektrycznego T4 i napędzanego metanem T7. Tuż obok zaparkowały nowości Case IH, Steyr oraz Nexat.

Taki Warrior, ale biały i ze znaczkami Lamborghini

Bardzo ciekawie wygląda stoisko Deutz-Fahr, gdzie zaprezentowano serię 6 z przekładniami TTV. Pokazano także Deutz-Fahra, ale pomalowanego na biało i ze znaczkiem Lamborghini. To nowy pomysł na włoską markę - po prostu ciągniki z Launigen marki Deutz-Fahr mogą być produkowane w wersji Warrior w dobrze znanych już kilku odcieniach czarnego i zielonego, albo, od teraz, także w białej barwie Lamborghini.

Oferta dotyczy ciągników serii 6.4 oraz 6 z przekładniami TTV. Nowość jest reklamowana jako włoska pasja, niemiecka technologia. Czy to koniec marki Lamborghini? Chyba tak, bo teraz jest to po prostu pakiet Deutz-Fahra. Z drugiej strony może to jedyny sposób by legendarną markę utrzymać przy życiu.

Sporo Polaków na targach, dużo polskich firm

Na Agritechnice słychać polski język, wśród zwiedzających jest sporo naszych rodaków już pierwszego dnia targów. A przecież polski dzień dopiero we wtorek.

Nie zawiedli polscy producenci, których jest naprawdę sporo: Agro-Masz, Landstal, Inter-Tech, Agrimet, Mzuri, Czajkowski, Namyslo, Mandam, SaMasz, Unia, Unia, Pronar, Wielton-Agro. I pewnie o jakiś nie wspomnieliśmy.

Aha - na stoisku Krukowiaka, oprócz opryskiwacza samojezdnego Herkules w nowych eksportowych barwach (szaro-czerwonych), pokazano idealnie wyremontowanego Sokoła 1000. Majstersztyk.

Stoisko firmy Landstal, fot. K.Pawłowski

HVO, wodór, elektryki i inni

Widać także spore zainteresowanie alternatywnymi paliwami i napędami. Steyr promuje prototyp hybrydy, Claas także, tylko w kombajnie. O paliwach HVO, czyli w 100 proc. wyprodukowanych z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych opowiada Claas, Valtra i Fendt. Swój silnik na etanol zaprezentował John Deere, a o elektrykach już wspominaliśmy.

Kąt pojazdów elektrycznych posiada JCB, a tuż obok angielska firma prezentuje własny silnik wodorowy. Swoją koncepcję ciągników wodorowych zaprezentował także hinduski TAME.

Temat nowych i alternatywnych paliw wzbudza sporo emocji, a firmy próbują znaleźć wyjście idealne. Kto ma racje? Być może wszyscy?

Oprócz tego zauważalne są sprzęty autonomiczne, roboty, drony i inne innowacje. Na nas największe wrażenie zrobił Kuhn Karl - kolejny robot polowy w stylu prezentowanego u nas AgXeeda. Choć to prototyp to wygląda bardzo obiecująco.

Warto też wspomnieć o robotach do zbioru jabłek firmy Tavel, którą popiera finansowo Kubota.

Kuhn Karl, fot. K.Pawłowski

Jeszcze więcej sprzętu

O kolejnych sprzętach moglibyśmy pisać jeszcze wiele godzin, a jest już bardzo późno, bo niemiecki oddział Kuboty świętował 40-lecie na rynku niemieckim. Dlatego na razie zapraszamy tylko na galerię zdjęć, a więcej konkretów napiszemy w kolejnych wpisach.