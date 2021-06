Ferrari kojarzy nam się najczęściej z autami piłkarzy lig europejskich. Jaki ma to związek z mechanizacją rolnictwa? A żaden, bo oto Ferrari jakiego nie znacie.

Nie będziemy dziś jednak omawiać pięknych włoskich supersamochodów wyjeżdżających z fabryki w Maranello. Przyjrzymy się bardziej, i to dosłownie, przyziemnym produktom Ferrari, które opuszczają (oczywiście także włoską) fabrykę w Abbiategrasso. Jednak poza nazwą nie mają one nic wspólnego z supersamochodami o tej samej nazwie.

Officine Meccaniche Ferrari SpA została założona w 1954 r. w miejscowości Luzzara i przez pierwsze lata istnienia zajmowała się metalurgią. Był to jednak czas silnego wzrostu gospodarczego we Włoszech i firma zwróciła się w stronę produkcji sprzętu rolniczego, prezentując w 1957 r. swój pierwszy jednoosiowy miniciągnik MC 57.

Sukces tej i następnych konstrukcji rolniczych Ferrari spowodował, że już pod koniec lat 60. firma zaistniała na rynkach zagranicznych, otwierając swoje przedstawicielstwa handlowe m.in. we Francji. W następnych latach firma skupiła się na produkcji ciągników specjalistycznych i kosiarek samobieżnych. Produkowane były nie tylko pod własną marką, ale też na zlecenie firm w Anglii i Hiszpanii. Dzięki sprzedaży licencji ciągniki Ferrari produkowane były także w Turcji i Iranie.

W 1988 r. firma Ferrari stała się częścią BCS Group, w których to strukturach obecna jest do dzisiejszego dnia, nadal projektując i budując ciągniki i maszyny do pielęgnacji zieleni. Oto kilka z nich, czyli Ferrari jakiego nie znacie.

Ferrari Vega Sky Jump K105

Ferrari Vega Sky Jump K105 z charakterystycznym napędem gąsienicowym for. Ferrariagri

To specjalistyczny ciągnik, o którym można by powiedzieć, że posiada napęd na cztery koła, gdyby miał je cztery. Napęd jest tu przenoszony zarówno na przednie koła, jak i na gumowe gąsienice z tyłu. Ta podwójna konfiguracja zapewnia ciągnikowi właściwości jezdne klasycznego ciągnika z oponami, a także stabilność i przyczepność ciągnika gąsienicowego.

Źródłem napędu tej konstrukcji jest 98-konny motor o pojemności 3,8 l i maksymalnym momencie 330 Nm. Ciekawostką jest to, że ciągnik ten posiada podwójny układ kierowniczy, za który odpowiadają zarówno przednie koła, jak i przegub ramy, bo ciągnik ten to “łamaniec”.

Ferrari 560 HY WS

Ferrari 560 HY WS kosiarka z napędem hydrostatycznym i wspomaganiem kierownicy fot. Ferrariagri

Ta charakterystyczna konstrukcja mobilnej kosiarki o nietypowych metalowych i kolczastych kołach (dostępne są także koła pneumatyczne) posiada opatentowany napęd hydrostatyczny i wspomagany hydraulicznie układ kierowniczy.

W zależności od modelu za napęd odpowiadają silniki benzynowe 12 -16 KM, a nawet wysokoprężny 9 KM. Kosiarka bez osprzętu waży ok. 200 kg (benzyna), a szybkość pracy może wynieść 10 km/h.

Ferrari Cromo K40 SDT RS

Ferrari Cromo K40 SDT RS o mocy 35 KM fot. Ferrariagri

35-konny silnik diesla o pojemności 1,5 l i czterech cylindrach odpowiada za napęd tego ciągnika. Skierowany jest do małych gospodarstw zajmujących się specjalistycznym rolnictwem, uprawą szklarniową, szkółkarską i zielenią.

Sama konstrukcja, jej kompaktowość, zwrotność i niewielka waga sprawiają, że Cromo K40 SDT RS może bezpiecznie pracować zarówno na płaskich, jak i nierównych, pochyłych podłożach. Jest to możliwe dzięki ramie skręcającej się o 15 stopni. Napęd oczywiście na wszystkie koła.

Ferrari Vega K105

Ferrari Vega K105. Przegubowiec o mocy 98 KM fot. Ferrariagri

Kolejny, prawie 100-konny przegubowiec o jednakowych kołach w gamie marki Ferrari. Przegub pośrodku ciągnika zapewnia większą stabilność na zboczach i we wszystkich warunkach glebowych, zachowując przy tym wysoką przyczepność do podłoża wszystkich czterech napędzanych kół. Moc zapewnia silnik Kubota 98 KM o pojemności 3,8 l.

Kolejną ciekawostką związaną z napędem ciągników Ferrari jest specjalne oprogramowanie opracowane przez firmę BCS, które odpowiada za elektroniczne zarządzanie prędkością obrotową silnika za pomocą panelu sterowania znajdującego się po prawej stronie kierownicy.

Układ hydrauliczny tego ciągnika ma dwa obwody z niezależnymi pompami i wymiennikiem ciepła do chłodzenia oleju. Wysoki przepływ pomp umożliwia podłączenie wszystkich nowoczesnych narzędzi do specjalistycznego rolnictwa.

Ferrari Cobram L65 MT

Ferrari Cobram L65 MT ma 56 KM i został zaprojektowany do pracy na górskich zboczach fot. Ferrariagri

Cobram L65 jest wyposażony w podwozie OS-Frame. Przegub pośrodku maszyny umożliwia oscylację przedniej osi do 15 stopni w stosunku do tylnej, co zapewnia doskonałą stabilność na pochyłościach. Cechy te w połączeniu z niezwykle szerokim rozstawem kół preferują ten ciągnik do prac na pochyłych górskich zboczach.

Moc zapewnia 3-cylindrowy 56-konny silnik Kohler przeprogramowany przez inżynierów Ferrari. Przeniesienie napędu na 12-biegową skrzynię następuje przez wielotarczowe sprzęgło pracujące w kąpieli olejowej.

Ciągnik posiada oczywiście stały napęd na wszystkie koła, a elektrohydraulicznie sterowany WOM ma prędkość 540 / 540E obr/min. Co ciekawe, dostępna jest wersja z odwracalnym panelem sterowania z kierownicą i fotelem o 180 stopni.

To tylko wybrane modele maszyn rolniczych produkowanych przez firmę z Abbiategrasso. Ferrari dla rolników? A dlaczego nie.