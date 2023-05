Kiedy wymienić filtr paliwa w ciągniku? Ten konkretny przypadek pokazuje, że nie zawsze sprawdzają się godziny międzyokresów przeglądowych podanych przez producenta.

Filtr paliwa to bardzo ważny element, który może mieć – jak okazuje się w poniżej opisanym przypadku – ma bezpośredni wpływ na pracę silnika maszyny.

Potrzeba dokładnej filtracji

Nie będziemy rozpisywać się w tym miejscu o roli filtrów paliwowych, bo raczej każdy użytkownik pojazdów lub innych maszyn wyposażonych w silniki spalinowe taką elementarną wiedzę posiada. Nie mniej jednak warto tylko wspomnieć, że im nowocześniejsza jednostka napędowa – wyposażona w bardziej precyzyjny układ wtrysku i generujący większe ciśnienia (np. common rail) – tym rola filtrów jest istotniejsza.

Dlatego nie warto kupować najtańszych zamienników, a wymiany samych filtrów dokonywać w czas. I tu właśnie pojawia się pytanie: „w czas”, czyli kiedy?

Kiedy wymiana filtra paliwa? Instrukcja mówi...

W zasadzie odpowiedź jest prosta: tak jak to zaleca producent danej maszyny czy silnika. Informacje na ten temat można łatwo znaleźć w instrukcji obsługi.

Wykręcony filtr paliwa, fot.kh

W nowoczesnych maszynach, np. ciągnikach czy kombajnach, producenci znacząco wydłużyli okresy między wymianami olejów silnikowych jak też elementów odpowiedzialnych za oczyszczanie paliwa dopływającego do układu wtryskowego (zazwyczaj są one jednakowe dla wymiany oleju silnikowego, filtru oleju i paliwa). Coraz częściej standardem jest 800 h, a bywają i 1000 h.

Tu jednak „instrukcja swoje”, a „serwis swoje”. Mimo zaleceń „książki”, serwisy rekomendują bardzo często skracanie interwałów między przeglądami o 30 proc., a nieraz nawet 50 proc., tłumacząc to np. dostępem do paliwa różnej jakości (co swoją drogą jest trochę dziwne, bo przecież wszyscy dostawcy paliw muszą spełniać określoną normę jakości oferowanego paliwa).

Abstrahując jednak od samej jakości paliwa, dużo jest w tym prawdy, co również podpowie instrukcja np. ciągnika, gdzie obok okresu wymiany filtra wyrażonego w godzinach, jest najczęściej dopisek typu: „lub co roku”.

Nie tylko przebieg. Czas też robi swoje

Określenie „co roku” okazało się kluczowe w przypadku ciągnika będącego w posiadaniu jednego z naszych rolników. New Holland T6000 z 2008 r. o mocy 120 KM nie pracował intensywnie – w ostatnich latach rocznie na liczniku przybywało ok. 250 h, gdzie okres między wymianą filtra paliwa była określona na 800 h. łatwo zatem policzyć, że biorąc tylko to pod uwagę wymiana filtra powinna była nastąpić dopiero po 3 latach.

Jak poznać zanieczyszczony filtr paliwa? Bez ingerencji w jego konstrukcję nie da się. Z wierzchu wszystko wygląda dobrze, fot.kh

Zdziwienie użytkownika było spore, gdy po ostatniej zimie i przepracowanych ok. 450 h od ostatniego serwisu (w sumie niemal 2 latach), przy pierwszych, wiosennych pracach polowych ciągnik przy większych obrotach zaczynał tracić moc, a podczas jazdy po drodze nie dał rady rozpędzić się do maksymalnej prędkości.

Brak mocy - zapowietrzony układ paliwa

Po uruchomieniu silnika po chwili było słychać charakterystyczne tykanie. Użytkownik nie podejrzewał, że przyczyną może być niedrożny filtr paliwa i na początku sprawdził szczelność układu paliwowego. Wszystko jednak wyglądało na szczelne.

- Takie charakterystyczne tykanie, to objaw zapowietrzenia pompy wtryskowej. Kiedy nie ma dostatecznego przepływu paliwa zaczyna „łapać” powietrze i jest wytwarzana próżnia i to właśnie słychać. Po udrożnieniu układu i odpowietrzeniu wszystko powinno wrócić do normy – wyjaśnia Mariusz Zdanowski z zakładu Agromechanika w m. Borki-Kosy.

Rozcięta obudowa filtra paliwa i wyjęty wkład, fot.kh

Wystarczyła wymiana filtra

Wymiana filtra paliwa „jak ręką odjął” wpłynęła na usunięcie usterki. Do tego profilaktycznie zostało wymienione również sitko (wkład) separatora wody.

Z ciekawości postanowiliśmy zajrzeć do zużytego filtra. Rozcięliśmy blaszaną obudową a następnie rozwinęliśmy papierowy wkład. Wkład nie był zniszczony, ale na pewno niemal zupełnie niedrożny. Głownie jego zewnętrzna strona była pokryta gęstą, tłustą mazią – parafiną. To z całą pewnością efekt długiego okresu pracy filtra, w tym dwóch zim.

Papierowy wkład filtra pokryty gęstą mazią. Nie dziwne, że był niedrożny, fot.kh

- Jak jest słaby, tani filtr, to nawet nie tyle od zanieczyszczeń ale sam (wkład) potrafi się z czasem rozpaść. Najlepiej jest zmieniać je co sezon – dodaje Zdanowski.

O czym jeszcze pamiętać? Woda i bio-dodatki

Dbając o układ paliwowy warto też pamiętać, że wstępny filtr paliwa i odwadniacz należy regularnie opróżniać nie dopuszczając do gromadzenia się wody.

Co ciekawe, producenci w przypadku stosowania olejów napędowych z biododatkami zalecają najczęściej skrócenie okresów wymiany filtrów. Może to wynikać z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że bio-diesel działa trochę jak rozpuszczalnik i może odrywać, rozpuszczać różne substancje ze zbiorników. Przykładowo w instrukcji ciągnika New Holland można przeczytać: „Bioolej napędowy może powodować odrywanie się cząstek rdzy od wewnętrznych ścianek zbiorników magazynowych paliwa należących do użytkownika, które w normalnych okolicznościach trzymałyby się ścianek zbiornika. Cząstki te są następnie wychwytywane przez filtry paliwa pojazdu i powodują skrócenie okresu użytkowania filtrów oraz ich zatkanie”.

Zanieczyszczenia wkładu filtra paliwa, fot.kh

Drugi powód, to większa absorpcja wody. „Bioolej napędowy przyciąga wilgoć i może charakteryzować się wyższą zawartością wody w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym. Zbiorniki paliwa powinny być napełnione w możliwie maksymalnym stopniu, aby ograniczyć obecność powietrza i zjawisko skraplania się pary wodnej” – mówi instrukcja ciągnika New Holland T6000.