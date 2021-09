Finansowanie fabryczne AGCO FINANCE – nowoczesne maszyny rolnicze VALTRA na korzystnych warunkach

Nowoczesne rolnictwo nie obejdzie się bez zaawansowanych technologicznie maszyn, które usprawniają pracę, poprawiając jej efektywność, skracając czas i podnosząc komfort, a w efekcie tego sprawiając, że staje się ona bardziej opłacalna.

Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych jest także uzależniona od licznych czynników zewnętrznych, które mogą utrudniać zakup maszyn i pojazdów. Z pomocą rolnikom przychodzi finansowanie fabryczne AGCO Finance – poniżaj zalety, jakie to rozwiązanie przynosi gospodarstwom rolnym.

Czym jest finansowanie fabryczne?

Finansowanie fabryczne to korzystne dla przedsiębiorstw rolnych produkty finansowe, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb i specyfiki każdego gospodarstwa, niezależnie od jego wielkości i specjalizacji. Finansowanie fabryczne może obejmować takie narzędzia finansowania, jak:

· leasing,

· pożyczka,

· finansowanie inwestycji wspieranych środkami EU.

Każde rozwiązanie jest elastyczne i dopasowane do potrzeb oraz możliwości przedsiębiorstw rolnych. Dzięki temu gospodarstwa mogą korzystać z niezbędnych maszyn i optymalizować efekty swojej pracy bez nadwyrężania swoich finansów.

Wyposaż swoje gospodarstwo w maszyny rolnicze bez względu na okoliczności

Jak wspomniano wcześniej, finanse przedsiębiorstwa rolnego bywają uzależnione od wielu zewnętrznych czynników, które wpływają na jakość efektów pracy oraz jej rentowność. W pierwszej kolejności należy wspomnieć zjawiska pogodowe i coraz bardziej intensywne susze, przeplatane gwałtownymi ulewami. Inne czynniki to między innymi dynamicznie zmieniające się ceny plonów, epidemie chorób zwierzęcych (np. ASF) czy zmieniające się regulacje prawne dotyczące przedsiębiorców rolnych. To wszystko sprawia, że finanse rolników mogą z miesiąca na miesiąc prezentować się zupełnie inaczej, przez co inwestycja w maszyny może być ryzykownym przedsięwzięciem.

Poznaj korzyści finansowania fabrycznego z AGCO Finance

Dzięki finansowaniu fabrycznemu z AGCO Finance korzystanie z zaawansowanych maszyn rolniczych staje się możliwe dla każdego przedsiębiorstwa rolnego. To wszystko dzięki opcjom dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości Twojego gospodarstwa.

· Dostępne są różne opcje finansowania, takie jak leasing, pożyczka czy finansowanie inwestycji wspieranych środkami EU, a rozwiązanie optymalne dla Twojego przedsiębiorstwa pomoże Ci wybrać doradca/dealer.

· Terminy płatności są elastyczne i ustalane indywidualnie.

· W zależności od swoich potrzeb i możliwości, możesz zdecydować się na nowe lub używane maszyny rolnicze.

· Wszystkie koszty są jasno przedstawione podczas łatwego procesu dokumentacji finansowania.

· Z finansowania AGCO Finance możesz skorzystać u swojego najbliższego dealera maszyn rolniczych Valtra.

Potrzebujesz finansowania maszyn rolniczych? Skontaktuj się z lokalnym dealerem Valtra

Optymalne zyski z prowadzenia gospodarstwa rolnego może przynieść jedynie efektywna i wydajna praca, którą trudno wykonać bez zaawansowanych technologicznie maszyn. Możesz dysponować nimi bez nadwyrężania finansów przedsiębiorstwa. Wystarczy, że skontaktujesz się z najbliższym dealerem Valtra i skorzystasz z opcji finansowania AGCO Finance, które zostaną dostosowane do Twoich indywidualnych wymagań.

Oprócz różnych metod finansowania, masz możliwość skorzystania z dodatkowych usług, takich jak ubezpieczenie, serwis czy możliwość wydłużenia gwarancji.