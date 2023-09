Fińska Valtra nadała nowej serii pojazdów o dużej mocy przydomek „The Boss”. Mając moc 280–420 KM, seria S jest największym i najpotężniejszym ciągnikiem Valtry. Nowy silnik AGCO Power o pojemności 8,4 l i przekładnia CVT zapewniają redukcję obrotów o 5 proc. oraz zużycie paliwa nawet o 10 proc. w porównaniu do poprzednika S. Przy okazji silnik z serii Core jest dostosowany do paliwa HVO.

Nowa generacja najmocniejszych ciągników Valtry otrzymała oznaczenie „6”. To ciekawe, bowiem poprzednik był czwartą generacją tej serii. Przedstawiciele Valtry, z którymi rozmawialiśmy podczas spotkania w Kassel powiedzieli, że taka numeracja ma celu pokazanie, że nowa

„eska” niejako przeskakuje ewolucje o dwie generacje. Przy okazji zapowiada także zmiany stylistyczne w innych pojazdach fińskiej marki.

Co jeszcze oferuje nowa seria S? Przede wszystkim jest to nowa przestronna kabina, zwiększona liczba świateł (wszystkie w technologii LED) i fabrycznie montowany układ jazdy wstecznej TwinTrac oraz interfejs użytkownika SmartTouch. Nowa seria S oferuje także szereg ulepszeń, w tym także opcji zawieszenia przedniej osi i kabiny, jak również możliwość wyposażenia w opcjonalną kabinę Valtra Skyview oraz opcje dostosowywania Valtra Unlimited.

Oczywiście Valtra nie zrywa z koncepcji pojazdów piątej generacji. Konstrukcja nowej Serii S czerpie inspirację z popularnego projektu Valtry piątej generacji, ale wprowadzono w niej kilka znaczących zmian.

- Seria S szóstej generacji łączy formę i funkcjonalność w nowoczesnym, agresywnym języku formy, który oddaje moc serii S. Eleganckie nachylenie maski zapewnia wyjątkową widoczność do przodu. Jako pierwsza w branży, seria S jest wyposażona w pełni zintegrowany moduł oświetlenia, obejmujący światła mijania i drogowe LED, światła do jazdy dziennej LED oraz przednie światła robocze LED bliskiego zasięgu. Zapewnia to wyjątkowo wysoki poziom strumienia świetlnego i nadaje serii S szóstej generacji charakterystyczny wygląd – wyjaśnia kierownik działu wzornictwa przemysłowego w Valtrze, Kimmo Wihinen.