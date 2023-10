FIRA USA to w dużej części demonstracje polowe. fot. FIRA

FIRA to jedno z największych wydarzeń na świecie, w którym spotykają się wszystkie nowinki i debiuty robotów rolniczych. To już druga edycja amerykańskich targów agrobotów.

FIRA USA to trzy dni wystawy i pokazów robotów połączonych z panelami dyskusyjnymi i wykładami. Wydarzenie w tym roku odbyło się między 19–21 września w Salinas w Kalifornii.

Siew, odchwaszczanie, nawożenie i zbiór – wszystkie te czynności są już wspierane przez roboty, których co roku na rynku pojawia się coraz więcej. Automatyzacja obecna jest na działkach warzywniczych, sadach, winnicach, ale i w tradycyjnych, polowych uprawach.

Największe targi robotów rolniczych

W Stanach podjęto się zebrania wszystkich innowacji z zakresu robotyki i zorganizowano targi FIRA – Międzynarodowe Forum Robotyki Rolniczej.

Współorganizatorem tego wydarzenia jest m.in. GOFAR (francuskie stowarzyszenie non-profit robotyki rolniczej), a także uczelnia wyższa: Western Growers Association oraz The Vine/University of California, Agriculture and Natural Resources.

Zagłębie robotyzacji jest w Kalifornii

W tym roku wystawa wraz z pokazami odbyły się w kompleksie sportowym Salinas, siedzibie kalifornijskiego rodeo Salinas.

Organizatorzy uznali kalifornijską miejscowość za idealną lokalizację - leży niecałe dwie godziny jazdy na południe od Doliny Krzemowej i jest źródłem żyznych pól ze specjalistycznymi uprawami, gdzie nie brakuje innowacyjnych farmerów.

Jest też siedzibą Centrum Innowacji i Technologii Zachodnich Plantatorów, a także Hartnell College, która kształci 800 studentów rocznie w wielu obszarach agtech.

Brak pracowników w rolnictwie

FIRA USA ma za zadanie przedstawić najnowsze maszyny autonomiczne i przede wszystkim, głównym celem jest połączenie dwóch światów - start-upów i rolników oraz pokazanie, jak firmy zajmujące się Agrobotami pracują nad rozwiązaniem niedoborów siły roboczej w rolnictwie - problemu, który dotyka branże na całym świcie.