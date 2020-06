Firma Kobzarenko cały czas zwiększa eksport

Ukraiński producent Kobzarenko stara uniezależnić się od pogrążonego w kryzysie rynku krajowego. W ostatnich latach zwiększył znacząco liczbę krajów, do których sprzedaje swoje maszyny.

W ubiegłym roku firma z Ukrainy wyeksportowała 40 proc. swoich maszyn i urządzeń, a aktualnie jak twierdzi Anatolij Kobzarenko (założyciel i dyrektor przedsiębiorstwa) jest to już 52 proc. Stawianie w coraz większym stopniu na sprzedaż zagraniczną wymusza poniekąd życie, gdyż jak wyjaśnia założyciel przedsiębiorstwa, na rynku ukraińskim panuje kryzys, który znacznie osłabił notowania hrywny. Wpłynęło to na obniżkę siły nabywczej ukraińskich gospodarstw i firm z branży rolniczej.

Na zwiększenie eksportu zakładu Kobzarenko duży wpływ miał także wg dyrektora udział w targach Agritechnica 2019. Zawarto tam bowiem kilka intratnych kontraktów. Ukraiński producent zwiększył nie tylko sprzedaż w Niemczech, ale rozpoczął również dystrybucję w Chorwacji i Gruzji, a w styczniu tego roku dostarczył nawet 5 przyczep do Republiki Południowej Afryki.

Mimo, iż na zachodzie maszyny rolnicze sprzedają się znacznie lepiej niż na Ukrainie, Kobzarenko zauważa, że ekspansja na rynkach zachodnioeuropejskich nie należy do zadań łatwych. Wynika to nie tyle z racji ogromnej konkurencji tam panującej, ale głównie ze względu na surowe wymagania dotyczące certyfikacji produktów.

Ukraiński zakład stara się być także jak najbardziej elastycznym w odpowiedzi na potrzeby dealerów i klientów oraz za punkt honoru stawia sobie terminowość dostaw, gdyż jak podkreśla Anatolij Kobzarenko jest to podstawą udanego modelu biznesowego. Każdego roku przygotowywany jest plan produkcji, a następnie co 2-3 miesiące koryguje się go pod kątem zmieniających się potrzeb klientów oraz sytuacji rynkowej. Pomimo kryzysu spowodowanego przez koronawirusa udało się utrzymać ciągłość produkcji, gdyż firma ma zawsze roczny zapas komponentów.

Powyższe informacje zostały zebrane na podstawie wywiadu, którego Anatolij Kobzarenko udzielił portalowi kurkul.com.

Na zakończenie napiszmy, że zakład Kobzarenko z siedzibą w Łypowej Dołynie został założony w 1993 roku we współpracy z niemiecką firmą Fliegl, a od 2008 roku działa pod aktualną nazwą. Specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju przyczep, wozów przeładunkowych, przyczep do zwózki balotów, wozów asenizacyjnych, zaczepianych rozrzutników nawozów i wielu innych urządzeń.