Firma Sulky-Burel wyprodukowała 300 tys. rozsiewaczy

Sulky-Burel to francuski producent maszyn rolniczych z długimi tradycjami – firma założona została bowiem w 1936 roku. Niedawno wyprodukowała 300-tysięczny rozsiewacz nawozów.

Jubileuszowa maszyna to zaczepiany rozsiewacz nawozów Sulky-Burel XT130 o pojemności 9500 litrów i szerokości roboczej w zakresie 18-50 metrów. Aby podkreślić rangę wydarzenia i jego wyjątkowość w historii francuskiej firmy został on pomalowany na czarny kolor. Rozsiewacz trafił do naszych „bratanków”, czyli na Węgry.

Firma Sulky-Burel z siedzibą w miejscowości Châteaubourg, region Bretania produkuje w swoich trzech fabrykach maszyny uprawowe (brony wirnikowe i bierne), siewniki zbożowe oraz zawieszane i zaczepiane rozsiewacze nawozów. We wspomnianych zakładach powstają także maszyny do uprawy bezorkowej Sky Agriculture.

W naszym kraju jasnoniebieskie maszyny Sulky-Burel sprzedaje m.in. firma Korbanek.

