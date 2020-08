Flagowy okręt żniwny - kombajn Axial Flow serii 250

Jedną z ciekawszych propozycji dla dużych gospodarstw i firm usługowych wydaje się kombajn Axial Flow serii 250. Oficjalnie maszyny zostały zaprezentowane w 2018, ale modele z tej serii pokazano polskim rolnikom na początku ubiegłego roku.

Seria kombajnów Case IH to oczywiście maszyny jednorotorowe. Firma jest wierna temu systemowi omłotu od roku 1977. Jak podaje producent, nowe kombajny serii 250 bardzo delikatnie obchodzą się z ziarnem (współczynnik uszkodzenia wynosi tylko 0,5 proc.). Nowa seria kombajnów składa się z trzech modeli: 7250, 8250 i 9250. Maszyny różnią się pomiędzy sobą głównie mocą silnika, która w najmocniejszej wersji wynosi aż 634 KM. Aby tak wysoką moc przenieść na podłoże, producent oprócz opon o maksymalnym rozmiarze 900/60 R38 postawił także na gąsienicowe układy jezdne. Te ostatnie dzięki większej powierzchni styku z podłożem wywierają na nie mniejszy nacisk jednostkowy, co skutkuje mniejszymi zagęszczeniami gleby. Przy gąsienicach o szerokości 61 cm szerokość kombajnu wynosi zaledwie 3,49 m. Inżynierowie opracowali także nowy napęd hydrostatyczny o sile uciągu wzmocnionej o 35 proc. w stosunku do poprzedniego modelu. Przekładnia ma dwa zakresy pracy, a każdy z nich ma jeszcze zakresy Hi-Low, które są wybierane automatycznie w zależności o d obciążenia.

PEŁNA AUTOMATYKA

W modelu Axial Flow serii 250 producent postawił na pełną optymalizację procesu omłotu i wyposażył maszyny w system AFS Harvest Command. W najbogatszej wersji wyręcza on operatora niemal we wszystkim i sam automatycznie, w zależności od warunków, dostosowuje parametry pracy wentylatora, sit, rotora oraz ustawienie kierownic przepływu masy na rotorze. Te ostatnie mogą być regulowane automatycznie z kabiny operatora, dzięki czemu można sterować czasem pozostawania masy omłotowej na rotorze i w zależności od potrzeb skracać go lub wydłużać.

Nowością są także czujniki bocznego obciążenia sit, które pozwalają niemal natychmiast wychwycić problem pochyłości terenu i wypoziomować sita - jest to możliwe do 12 stopni pochylania. Przy pełnej automatyce operator musi tylko ustawić odstęp pomiędzy klepiskami i pilnować wyładunku zbiornika ziarna. Kombajn można oczywiście wyposażyć w system jazdy równoległej Accu Guide. Producent pomyślał również o gospodarstwach pracujących w systemie Controll Traffic Farming. Kombajn wyposażony w rurę wyładowczą o długości 10,4 i heder o szerokości 12,5 m doskonale poradzi sobie przy pracy w systemie ścieżek co 12 m.

WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

Nowy Axial Flow może współpracować z przyrządami żniwnymi do 14 m szerokości i przystawkami kukurydzy o szerokości 12 rzędów, co stawia duże wymagania co do udźwigu gardzieli. Dlatego inżynierowie wzmocnili siłę udźwigu aż o 18 proc. Nowością jest także regulowana płyta czołowa, która jest regulowana poprzecznie, można także regulować jej kąt nachylenia z kabiny operatora w zakresie 12 stopni, co pozwala dopasować się do każdych warunków panujących podczas zbiorów. Aby poradzić sobie z tak dużymi ilościami masy do omłotu, został też wzmocniony łańcuch przenośnika pochyłego. Udoskonalono również chwytacz kamieni.

Ciekawostką jest budowa systemu ponownej obróbki niedomłotów o nazwie tri-sweep. Są one transportowane nie do rotora, ale od razu na podsiewacz przy użyciu trzech wirników. Proces domłacania jest realizowany pomiędzy dolnymi wirnikami a położonymi naprzeciw płytami ciernymi. Wymłócone ziarno wędruje do zbiornika o pojemności 1440 l, a jego opróżnianie trwa zaledwie 91 sek.

DBAŁOŚĆ O SŁOMĘ

Nowa seria 250 może być wyposażona w trzy rodzaje szarpacza słomy posiadające odpowiednio: 24, 40 (Fincut) lub 120 (Magnacut) noży. Sam szarpacz znajduje się tuż za rotorem w środku kombajnu, co pozwala na zachowanie przez niego dość zwartych gabarytów. Jeśli potrzebujemy zbierać słomę, rotor pracuje z prędkością 800 obr./min, a listwa z przeciwnożami jest schowana. Jeśli zaś chcemy słomę rozdrabniać, to wtedy rotor zaczyna się kręcić z prędkością 3000 obr./min, a przeciwnoże są ustawiane hydraulicznie z kabiny w zależności od potrzeb. Jeśli kombajn jest wyposażony w szarpacz Fincut, wstępnie rozdrobniona słoma trafia do systemu X-tra Choppin, który docina ją swoimi 96 nożami i rozrzuca przy pomocy wentylatorów na szerokość 12 m.