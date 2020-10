Fliegl specjalistą już nie tylko od transportu

Niemiecki Fliegl, ekspert w produkcji wszelkiej maści przyczep, beczkowozów oraz rozrzutników, wprowadził do swojej oferty maszynę nietypową. Nietypową, bo chodzi o urządzenie uprawowe, a dokładniej o bronę łańcuchowo-talerzową.

Brona łańcuchowo-talerzowa to nie tylko nowość w ofercie przedsiębiorstwa Fliegl, ale cały czas nowinka w naszej części świata. Maszyny tego typu używane są z powodzeniem w Ameryce Północnej i Australii.

Szybka uprawa pożniwna i skuteczna walka z chwastami oraz szkodnikami

Półzawieszana maszyna łańcuchowo-talerzowa Fliegl przeznaczona jest do uprawek pożniwnych, walki z chwastami, likwidacji zazieleń, a także jak twierdzi producent sprawdzi się doskonale w walce z omacnicą prosowianką.

Na razie w ofercie i tylko u naszych zachodnich sąsiadów jest jedna, 6-cio metrowa wersja premierowej brony Fliegl. To ciekawe urządzenie składa się z wielu talerzy o średnicy 350 mm połączonych ogniwami łańcuchowymi, a ich rozmieszczenie patrząc z góry przypomina romb.

Całość zawieszona jest na prostej ramie z czterema kołami, wyposażonej w siłowniki do składania i rozkładania elementów roboczych. Waga maszyny to 3980 kg.

Dzięki takiemu mocowaniu i rozłożeniu talerzy dostosowują się one do nierówności i ukształtowania terenu, a także bezproblemowo utrzymują głębokość roboczą – ta wynosi 5-6 cm.

Wysoka wydajność i cena

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości pracy brony łańcuchowo-talerzowej Fliegl o szerokości 6 metrów należy agregować ją z ciągnikiem (wg producenta min. 120-140 KM) zapewniającym prędkość roboczą zestawu 10-15 km/h – wydajność wtedy będzie też wysoka, bo wynosząca około 7 ha na godzinę. W niedalekiej przyszłości dostępne będą jeszcze wersje 9 i 12 metrów.

Cena nowej brony Fliegl (6 m) w Niemczech to 34 500 euro netto. Za dopłatą dostępne są jeszcze hamulce pneumatyczne.

Wracając jeszcze na chwilkę do początku napisałem, że brony łańcuchowo-talerzowe to cały czas ciekawostka w Europie, ale tak naprawdę maszyny tego typu produkowane przez australijską firmę Kelly Engineering są od wielu lat dostępne na naszym kontynencie. Wprowadzenie jej do oferty znanej firmy Fliegl to najprawdopodobniej skutek podpisania umowy pomiędzy wymienionymi firmami mającej na celu popularyzację tej koncepcji wśród europejskich farmerów.