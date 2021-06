Fliegl z konfiguratorem maszyn online

Fliegl jest kolejnym producentem, który umożliwia skonfigurowanie maszyn wedle swoich potrzeb i preferencji bez konieczności wychodzenia z domu.

Pandemia koronawirusa wymusiła na producentach maszyn rolniczych konieczność dostosowania się do zupełnie nowej rzeczywistości oraz do przeorganizowania często utrudnionego kontaktu z klientem i samego procesu sprzedaży.

Rozwiązaniem, którym w dużym stopniu ma to ułatwić jest stosowanie konfiguratorów maszyn rodem z branży motoryzacyjnej, gdzie klient w domowym zaciszu może na spokojnie przejść cały proces konfiguracji.

Jak to działa?

Fliegl udostępnił rozbudowany konfigurator w języku m.in. polskim, obejmujący wszystkie typy produkowanych maszyn rolniczych począwszy od wozów asenizacyjnych, poprzez wszelkiego rodzaju przyczepy, aż na rozrzutnikach obornika skończywszy.

Przez cały proces konfiguracji maszyny klient jest prowadzony niejako za rękę. Całość sprowadza się do wybrania konkretnego modelu, a w następnych krokach wyposażenia go w to wyposażenie, które nas interesuje. Co ważne, każdy element wyposażenia jest dodatkowo opisany, zaprezentowany na zdjęciu lub filmie, dzięki czemu doskonale wiemy, czy przyda się w naszym przypadku.

Finalnie ukończona konfiguracja może zostać pobrana w formie elektronicznej lub wydrukowana. Z tak zbudowaną kompletacją zdecydowanie szybciej przyjdzie nam skonfrontowanie jej u sprzedawcy i ewentualne dokonanie zamówienia.

Niestety na ten moment konfigurator maszyn od Fliegla nie obejmuje informacji o cenach.

Ciekawą opcją jest także wyszukiwarka beczek, która na podstawie wprowadzonych danych dobiera beczkę zgodnie z naszymi potrzebami.