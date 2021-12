Focus 3 TD - aktualizacje

W odpowiedzi na wielokrotne prośby klientów firma HORSCH wypuściła 3-metrową wersję Focus – wypróbowanej i przetestowanej serii StripTill. Maszyny te zapewniają średnim gospodarstwom wyposażonym w odpowiednie ciągniki optymalną kombinację uprawy pasowej i siewu.

Focus 3 TD wzbudza podziw swoją dużą wydajnością. Klient ma do dyspozycji wszystkie znane opcje przejęte z wyposażenia serii Focus, dzięki czemu może idealnie dostosować maszynę do warunków swojego gospodarstwa i swoich indywidualnych pragnień.

Na pierwszy rzut oka trzymetrowy Focus różni się od swoich „większych braci” przede wszystkim stalowym zbiornikiem, który ma pojemność 3500 litrów z podziałem 60:40.

Wał oponowy zapewnia celowe i głębokie zagęszczenie gleby. Wynikające z tego zamknięcie gleby tworzy optymalne łoże siewne przed redlicą siewną. Przed wałem zamontowane są różne narzędzia służące do wyrównywania gleby, tworzenia redlin lub kruszenia – w zależności od potrzeb i zastosowania; na życzenie klienta dostępne jest również hydrauliczne regulowanie z kabiny.

Seria Focus znana jest przede wszystkim ze swoich różnorodnych opcji wyposażenia dla szerokiej gamy kultur i różnych warunków glebowych. Do wyposażenia podstawowego należy również HORSCH MiniDrill wraz z (do wyboru) redlicami siewnymi TurboEdge lub TurboDisc. MiniDrill G&F o pojemności ok. 400 litrów nadaje się idealnie na trzeci komponent lub jako trzeci zbiornik na nasiona. Dzięki temu praktycznie podwaja wydajność maszyny podczas siewu rzepaku i pozwala oszczędzić cenny czas potrzebny na siew.

Różne redlice siewne zapewniają doskonałe wyniki: redlice siewne TurboDisc są zalecane do siewu w glebie z mniejszą ilością resztek pożniwnych. Redlica TurboEdge gwarantuje intensywne oczyszczanie z resztek pożniwnych w bruździe siewnej i doskonałe prowadzenie na głębokości przez zintegrowaną rolkę dociskową zamontowaną na korpusie siewnym. Redlice siewne idealnie dopasowują się do gleby, zapewniając precyzyjne umieszczanie materiału siewnego.