Jedną z ważniejszych premier ciągnikowych podczas targów Agrotech 2023 była prezentacja całkowicie nowego Steyra Absolut CVT 6280. Oprócz tego w Kielcach poznaliśmy sympatyczne „foreściaki” i ciągnik do zadań leśnych.

Nowy traktor Steyra, czyli flagowy model Absolut CVT 6280 o mocy 280 KM, austriacka marka po raz pierwszy zaprezentowała „u siebie” podczas targów Agraria, odbywających się w dniach 23-26 listopada w Wels. Byliśmy wówczas w Austrii i mieliśmy okazję zobaczyć na czym polegają zmiany w Absolucie.

W Kielcach z majestatem nowego Steyra zmierzyli się polscy rolnicy, którzy mogli wsiąść do środka, przymierzyć się za kierownicę, pogadać z przedstawicielami marki.

Do tej pory seria Absolut CVT liczyła cztery modele o mocach maksymalnych od 180 do 245 KM. Teraz dochodzi ten piąty, najbardziej imponujący. Model Absolut CVT 6280 może osiągnąć 280 KM mocy maksymalnej i 302 KM z funkcją „boost”.

Steyr Terrus 6270 CVT, z którego nowy Absolut otrzymał kabinę, fot. K.Pawłowski

Pod bardzo ładnie zaprojektowaną maską pracuje 6-cylindrowy silnik FPT o pojemności 6,7 l, którego dobrze znamy z innych konstrukcji CNH. Co ciekawe jednostka spełnia normę emisji spalin Stage V, mimo że nie posiada filtra cząstek stałych DPF czy zaworu EGR.

Jeśli chodzi o inne modyfikacje względem innych modeli to warto tu wymienić turbosprężarkę o zmiennej geometrii, która daje wyższy moment obrotowy przy niższych obrotach silnika oraz nieco inny układ chłodzenia.

Absolut odmieniony w środku

Nie samym silnikiem człowiek pracuje. Dziś tak samo ważne jak sprawy mechaniczne są komfort pracy lub nawet sam wygląd pojazdu albo jego wnętrze. W tym wypadku inżynierowie Steyra upodobnili Absoluta do serii Terrus, co trzeba przyznać wyszło całkiem zgrabnie. Przejawia się to przede wszystkim kabiną przeniesioną z większego modelu. Zatem operator ma do dyspozycji więcej przestrzeni, jest też ciszej, a z praktycznych rzeczy jest więcej schowków na „szpeje”. Oprocz tego zastosowano nowy podłokietnik i wyświetlacze.

Na stoisku Steyra pojawił się, tak samo jak w zeszłym roku, zabytkowy Steyr 180, fot. K.Pawłowski

"Foreściaki" atakują Steyry

Zmodyfikowano też sprzęt zastosowany w środku, dotyczy to np. ekranów działających w standardzie TIM (Tractor Implement Management). Traktor ma też podstawowy pakiet telematyki z 3-letnim abonamentem w standardzie.

Kiedyś były Gremliny, potem Critersy, a teraz są "Foreściaki" - wyjątkowe, drewniane postaci inspirowane rozwiązaniami marki Steyr do zastosowań leśnych. Różnica między wymienionymi wyżej stworzeniami polega na tym, że "Foreściaki" są pozytywne, wesołe i nikogo nie zamierzają zjeść.

Steyr na medal

Klienci Steyra, którzy zdecydują się na zakup traktorów wysokiej mocy do 17 kwietnia mogą zamówić ciągnik z maską z wizerunkiem "Foreściaków" w cenie maszyny. Są dostępne różne wzory, a malunek to nie żadna folia, tylko profesjonalny malunek wykonany aerografem.

Na stoisku Steyra zaparkował także ciągnik do zadań leśnych - zrywka drewna, transport i załadunek, rozdrabnianie drewna i utrzymanie terenów leśnych to jego dzień powszedni. Steyr 4130 CVT Expert otrzymał od Targów Kielce medal Las Expo 2023.

Steyr 4130 Expert, fot. K.Pawłowski

