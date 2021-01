Francja: Nieznaczny spadek sprzedaży ciągników w 2020

Francja to wciąż największy rynek UE jeśli chodzi o sprzedaż nowych ciągników, mimo że jak poinformował tamtejszy Związek Producentów Sprzętu Rolniczego AXEMA w 2020 r. nastąpiła obniżka sprzedaży.

W 2020 roku nad Loarą nowych nabywców znalazło bowiem 37238 ciągników standardowych i specjalistycznych, co stanowi niewielki spadek o 6,9 proc. w porównaniu z 2019 r. Straty z pierwszego półrocza zostały praktycznie odrobione w drugiej części ub. roku.

W czołówce bez zmian

Niestety, ale podane zostały tylko procentowe udziały rynkowe poszczególnych marek. I tak kierując się nimi, pierwsza piątka oraz kolejność najlepiej sprzedających się traktorów w 2020 wygląda identycznie jak w 2019 roku. Mało tego, w tej materii nic się nie zmienia na rynku francuskim od trzech lat.

Na pierwszym miejscu znalazł się znowu John Deere z udziałem w rynku 20,3 proc, na drugim New Holland - 14,8 proc. a na trzecim Fendt - 14,3. Niemiecka marka jednak sukcesywnie zmniejsza dystans do drugiego miejsca zwiększając swój udział w ubiegłych dwunastu miesiącach o 1 punkt proc. New Holland z kolei stracił 1,6 punktu, będąc tym samym jedynym w „top 5” na minusie.

Kolejne dwa miejsca, utrzymując tym samym swoje pozycje, zajęły Claas - 11,7 proc. oraz Massey Ferguson - 9,9. Ten drugi, mimo iż produkowany także we francuskim Beauvais od lat nie może wrócić na podium, może nowe serie 8S i 5S pomogą poprawić wyniki sprzedażowe.

W pierwszej dziesiątce najlepszych marek we Francji znalazły się jeszcze: Case IH - 7,8, Kubota - 5,3, Valtra - 5,1, Deutz-Fahr - 5,0 i daleko już za nimi włoskie Same - 1,8 proc. Wśród wymienionych straty podobnie jak New Holland zaliczyły jeszcze Case IH (- 0,9 proc.), Kubota (- 0,6) oraz Valtra (- 0,7).

Poniżej prezentujemy zestawienie najlepiej sprzedających się ciągników standardowych i specjalistycznych we Francji w 2020 r.

01. John Deere – 20,3 proc.

02. New Holland – 14,8

03. Fendt – 14,3

04. Claas – 10,7

05. Massey – 9,9

06. Case IH – 7,8

07. Kubota – 5,3

08. Valtra – 5,1

09. Deutz-Fahr – 5,0

10. Same – 1,8

11. McCormick – 1,2

12. Landini – 1,1

13. Lamborghini – 0,6

14. Antonio Carraro – 0,5

15. Arbos Lovol – 0,3

16. JCB – 0,3

17. VST Tillers* – 0,3

18. Pozostałe – 0,7

* – VST to indyjski producent mający w swojej ofercie m.in. ciągniki bazujące na starych Fordach, ale także na koreańskim Bransonie