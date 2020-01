Francja: Znaczny wzrost liczby nowych traktorów

Jak poinformowało stowarzyszenie francuskich producentów maszyn rolniczych (Axema), we Francji w 2019 r. liczba rejestracji nowych ciągników wyraźnie wzrosła. W zeszłym roku zarejestrowano 39 910 ciągników rolniczych. Odpowiadało to wzrostowi o 19,1 proc. w porównaniu z 2018 r.

Liczba oddanych do użytku standardowych traktorów wzrosła o 24,8 proc. do 26 435. Wzrost liczby ładowarek teleskopowych był jeszcze wyraźniejszy. Po raz pierwszy zarejestrowano 5 355 maszyn, o prawie o 50 proc. więcej niż w 2018 r.

Wzrost liczby ciągników specjalistycznych (do uprawy winorośli i owoców) był nieco niższy. Pierwsze rejestracje w tej kompaktowej klasie wzrosły o 34,9 proc. i osiągnęły 3 870.

Znaczący wzrost nastąpił także w przypadku specjalnych maszyn do uprawy winorośli. Według Axema, liczba rejestracji wzrosła z roku na rok o 49,7 proc. do 721. Jednak według stowarzyszenia, szczególnie wiele pojazdów zostało już zakupionych w poprzednich latach a zostało zarejestrowanych po raz pierwszy w 2019 r. Tymczasem rejestracja traktorów do utrzymania terenów zielonych znacznie spadła, o 36,7 proc. do 3 178 szt.

Największy, 18,8 proc. udział nowo zarejestrowanych traktorów pochodził z fabryk John Deere, który był w stanie ponownie utrzymać swoją wiodącą pozycję i zwiększyć ją o 0,3 punktu procentowego. New Holland stracił 1,8 p.proc. udziału w rynku w porównaniu do 2018 r., ale z 16,4 proc. obronił drugie miejsce. Trzeci producent, Fendt, zdołał nieznacznie zwiększyć swój udział do 13,3 proc. Czwarty Claas stracił 0,8 punktu procentowego i musiał zadowolić się 10,3-procentowym udziałem w rynku.