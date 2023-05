Francuski sposób na brak deszczu

Osiris Agrivulture opracował autonomicznego robota do nawadniania Oscar, zdolnego również do automatyzacji zadań związanych z nawożeniem i ochroną upraw ziemniaków i warzyw. Fot. mat. prasowe

Robot francuskiej firmy Osiris Agriculture, to jedyny na europejskim rynku autonomiczny sprzęt do nawadniania. Choć ma on głównie służyć do pielęgnacji upraw dostarczając wodę, producent już modyfikuje go pod nawożenie i ochronę upraw.

Autonomiczny robot noszący nazwę Oscar, nie tylko porusza się po polu dozując wodę. Pozostawiony na cały sezon na polu, pracuje w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji i jest wyposażony w kamery. W ten sposób można śledzić jego postępy w czasie rzeczywistym oraz obserwować wysyłane przez urządzenie informację zwrotne. Analizując obrazy, robot może stwierdzić, czy rośliny potrzebują wody, nawozów lub czy rozwijają się na nich choroby. Czytaj więcej Coraz więcej czujników w produkcji rolnej Automatyzacja pracy oszczędza wodę i prąd Twórcy robota deklarują, że Oscar zużywa mniej wody w porównaniu z tradycyjnym sposobem nawadniania nawet o 30 proc. Używając tej samej ilości wody w inteligentny, zoptymalizowany sposób, robot był w stanie podnieść plony o 10 proc. Ponadto dzięki niemu zużyto o 20 proc. mniej prądu, ponieważ robot wykorzystuje niskie ciśnienie wody. Czytaj więcej Google też ma swojego robota rolniczego Francuski robot może pracować z wydajnością od 8 do 20 ha/dzień. Jest wyposażony w wąż o długości 600 m, aplikując wodę pod ciśnieniem (hydroelektrycznie). Może podlewać jednocześnie 16 rzędów, a po polu porusza się w oparciu o sygnał RTK i jest całkowicie elektryczny. Oscar jest podłączony do źródła wody w taki sam sposób jak konwencjonalny system nawadnianiu na kołowrotku. Z przodu maszyny znajduje się mechaniczny system rozwijania i zwijania węża. Natomiast z tyłu umieszczono system ramp, bardzo podobny do opryskiwacza, z wężami wyposażonymi w dysze. Czytaj więcej Polski robot do pielenia Agri Jacobus doceniony na Polagrze Automatyczny system nawadniania Tworząc robota, firma Osiris Agriculture chciała zredukować czas, jaki rolnik musi poświęcić na nawadnianie i pomóc mu zoptymalizować właściwy czas jego wykonania. − Nawadnianie to kluczowa czynność dla rolników, która wymaga dużo energii i czasu. Wraz z Oscarem chcemy pomóc gospodarzom pielęgnować zbiory, automatyzując to zadanie. Pierwsze wyniki pokazują, że Oscar oszczędza hodowcy od 4 do 6 h pracy na hektar w ciągu dwóch miesięcy sezonu nawadniania – powiedział Henri Desesquelles, dyrektor generalny Osiris Agriculture. Robot rolniczy jako usługa Oscar ma być dostarczany do rolników jako usługa, choć firma nie wyklucza wprowadzenia go do sprzedaży. System działa tak, że gospodarz zamawiając robota, płaci jedynie za powierzchnię nawadnianą przez robota. Zastosowanie w innych uprawach Chociaż zespół Osiris Agriculture skoncentrował się na nawadnianiu ziemniaków, wziął pod uwagę również inne uprawy i zaprojektował robota w sposób modułowy. Ponieważ Oscar ma zmienny rozstaw kół, może poruszać się na szerokości od 1,8 do 3 m. To pozwala na stosowanie maszyny w różnych systemach uprawy, takich jak uprawy rzędowe lub systemy zagonów. Zespół myśli już o innych uprawach, takich jak marchew, cebula, fasola i szpinak. Czytaj więcej Sprawdziliśmy czy Kioti HX będzie realną konkurencją na rynku

