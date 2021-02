Fricke - nowy dealer John Deere na Podlasiu

Firma Fricke Maszyny Rolnicze już niedługo otworzy nowe placówki w woj. podlaskim. To w miejsce dotychczasowego dealera marki - firmy Contractus.

Przełom roku przyniósł rozszerzenie działalności Fricke Maszyny Rolnicze na nowy obszar Podlasia, który dotychczas należał do firmy Contractus. Specjaliści Fricke już teraz obsługują klientów prowadzących działalność na terenie miast Białystok, Łomża, Suwałki oraz powiatów: augustowskiego, białostockiego, bielskiego, grajewskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Tym samym Fricke zastępuje firmę Contractus, która opuściła wraz z końcem roku sieć dealerską John Deere. Fricke Maszyny Rolnicze to w tej chwili jeden z większych dealerów maszyn rolniczych w Polsce, działający w woj. warmińsko-mazurskim. Firma od niemal 20 lat jest dealerem maszyn John Deere, a systematyczny rozwój pozwolił prowadzić z sukcesami działalność w pięciu oddziałach.

– Obecnie zatrudniamy w sumie 90 pracowników, specjalistów o wysokich kompetencjach w oddziałach w Mrągowie, Bartoszycach, Ełku, Nowej Wsi i Kozłowie. To co wyróżnia Fricke to z pewnością profesjonalizm obsługi Klienta na każdym etapie współpracy począwszy od dostosowania oferty do potrzeb każdego gospodarstwa aż po obsługę posprzedażową. Wyróżnia nas również ilość przeprowadzanych pokazów polowych z wykorzystaniem systemów precyzyjnego rolnictwa. Wspólnie z John Deere kładziemy nacisk są nowoczesne technologie, w tym przede wszystkim rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, w których John Deere jest niekwestionowanym liderem i wyznacza branżowe trendy – mówi Marek Jasiel, prezes zarządu Fricke Maszyny Rolnicze.

Sieć serwisowa Fricke obejmuje każdy z oddziałów, dzięki czemu dotarcie przedstawicieli serwisu do klienta nie zajmowało więcej niż godzinę. To założenie zostanie utrzymane dzięki planowanemu otwarciu kolejnych punktów sprzedażowo-serwisowych.

– Podstawowym celem jest zbudowanie struktury i sieci oddziałów spełniających standardy wymagane przez organizację John Deere, które zapewniają profesjonalizm i szybkość obsługi. Chcemy dotrzeć do Klientów z produktami, które nie były do tej pory wystarczająco promowane, tj. kombajny, sieczkarnie czy opryskiwacze samojezdne. Obecnym klientom zapewnimy kontynuację obsługi posprzedażowej, jednocześnie chcemy poznać ich sytuację i potrzeby. Stawiamy na partnerskie relacje, co pozwala skonstruować ofertę odpowiednią do indywidualnych potrzeb gospodarstwa – podsumowuje Marek Jasiel.

Jak informują przedstawiciele marki John Deere, przedstawienie na początku 2020 roku strategii Dealer Jutra 3.0 wskazało, w jakim kierunku podążać w najbliższych miesiącach i latach ma firma wraz z lokalnymi dealerami.

Zmiany sprawią, że struktury dealera zostaną zwiększone, a dzięki rosnącym kompetencjom wszystkie placówki będą w stanie sprostać wymaganiom współczesnego rolnictwa. Usprawnienie i wprowadzenie sprawdzonych schematów funkcjonowania ma także ułatwić dealerom jeszcze większe skoncentrowanie na klientach, gdyż działania administracyjne, księgowe, HR i IT zostaną scentralizowane i zoptymalizowane.

– Każdy z dealerów zadba o jeszcze wyższe kompetencje swoich specjalistów, będących bliskim merytorycznym i realnym technicznym wsparciem dla rolników. Z kolei sami rolnicy mają nie tylko korzystać z wsparcia wspomnianych fachowców, ale także w razie potrzeby uzyskać pomoc 24 godziny na dobę oraz jeszcze szybszą i łatwiejszą dostępność części zamiennych dzięki polepszeniu jakości serwisu oraz rozbudowanej infrastrukturze. Kluczem pozostaje niewielka odległość do klienta – nie większa niż 60 minut od miejsca zamieszkania – mówi Bartosz Białas, kierownik marketingu John Deere Polska.