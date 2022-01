Fricke z John Deere’em w 13 lokalizacjach na północy i wschodzie Polski

Trwa restrukturyzacja sieci dealerskiej John Deere. Kilka dni temu odwiedziliśmy odział firmy Fricke w Rzędzianach k. Białegostoku, gdzie z jej przedstawicielami oraz spółki John Deere Polska rozmawialiśmy o zmianach w strukturach sprzedaży maszyn tej marki na terenie północnej i wschodniej Polski.

Firma Fricke Maszyny rolnicze z główną siedzibą w Mrągowie, rozpoczęła działalność w 1997 r. W 2003 r. została autoryzowanym dealerem John Deere, początkowo we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. W wyniku zmian w organizacji sieci John Deere, w kwietniu 2017 r. poszerzyła swój teren odpowiedzialności na całe województwo warmińsko-mazurskie a od 1 stycznia 2021 r. również na województwo podlaskiego w miejsce dotychczasowego dealera – firmy Contractus. Dalsza reorganizacja sieci zaowocowała przejęciem odpowiedzialności firmy Fricke za teren północnej Lubelszczyzny oraz wschodniej części woj. mazowieckiego.

- Firma Fricke specjalizuje się w sprzedaży maszyn rolniczych, komunalnych oraz niezbędnych części i akcesoriów. W trakcie swojej działalności firma rozpoczęła współpracę z wieloma renomowanymi markami na całym świecie. Zorganizowana sieć oddziałów zapewnia szybką obsługę klientów poprzez autoryzowany serwis jak i odpowiednio zaopatrzone magazyny części. Wieloletnie doświadczenie w handlu maszynami rolniczymi pozwoliło firmie Fricke zbudować dobre i trwałe relacje z klientami i dostawcami. Podstawą tej współpracy jest partnerstwo w relacjach z klientami oraz podążanie za zmieniającymi się trendami – mówi Grzegorz Drężek – dyrektor handlowy w firmie Fricke.

Fricke na Podlasiu i północnej Lubelszczyźnie

- 1 stycznia 2021 r. mieliśmy białą kartkę, do dyspozycji mapę i informację z John Deere’a, że mamy woj. podlaskie do zagospodarowania – wspomina Mariusz Naszkiewicz, dyrektor obsługi posprzedażowej w firmie Fricke.

Jak mówi, podstawą do wyznaczania lokalizacji punktów dealerskich były na pierwszym miejscu odległości – kreślenie okręgów od potencjalnych punktów tak aby promień w założonym zasięgu serwisu nie przekraczał ok. 60 km (to także wymóg standardów John Deere’a). Ważne były też szlaki komunikacyjne. Założenia są takie, że dojazd serwisu do najdalszego punktu powinien zająć maksymalnie 1-1,5 godz.

- Część klientów z północnego Podlasia będzie obsługiwanych przez odział w Ełku, który jest w trakcie rozbudowy. Tutaj w Rzędzianach, ok. 20 km od Białegostoku przy trasie S8, mamy punkt, z którego chcemy obsłużyć całą środkową część Podlasia. W Siemiatyczach jesteśmy umówienie na długoterminową dzierżawę budynku z pełną funkcjonalnością jak w Ełku. To są trzy lokalizacje w woj. podlaskim – wyjaśnia Naszkiewicz.

W listopadzie 2021 r. z John Deere Polska przyszły informacje o możliwości rozwinięcia zasięgu firmy na północą Lubelszczyznę. Dotychczasowy dealer marki John Deere – firma Agrotechnika z Cicibora Dużego k. Białej Podlaskiej działa, ale ustalenia zakładają, że tylko do czasu, kiedy firma Fricke będzie w pełni gotowa na przejęcie tego terenu.

- Jeśli chodzi o północą Lubelszczyznę zakupiliśmy lokalizację w m. Ulan Majorat k. Radzynia Podlaskiego. Drugą jest Stare Opole k. Siedlec (woj. mazowieckie, przyp. red.) gdzie będzie punkt „sprzedażowo-częściowy”. Nie planujemy mieć tam serwisu mechanicznego z warsztatem, tylko doraźny, którego zadaniem będzie np. przygotowanie maszyny do wydania, czy bieżąca obsługa – mówi Mariusz Naszkiewicz.

Jak dodaje Grzegorz Drężek, dyrektor handlowy w firmie Fricke, aktualnie poszukiwani są pracownicy do nowych lokalizacji, do różnych ich działów.

- W tym momencie priorytetem dla nas jest to, aby Klienci z woj. podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego otrzymali obsługę i wsparcie na najwyższym poziomie. Jako dostawca maszyn rolniczych wiodących marek zapewniamy naszym dotychczasowym i nowym Klientom szeroki wybór maszyn oraz fachową pomoc w doborze sprzętu. Stawiamy na nowoczesne technologie, dlatego nasz dział rolnictwa precyzyjnego będzie aktywnie wspierał gospodarstwa rolne , teraz również na nowym terenie naszej odpowiedzialności. Gwarantujemy też profesjonalny i szybko reagujący serwis. Od początku roku uruchomiliśmy sześć nowych oddziałów, trzy w woj. podlaskim, dwa w woj. lubelskim oraz jeden na Mazowszu. Oczywiście są one w trakcie organizacji ale nasi przedstawiciele handlowi, mobilny serwis jak i sklepy już obsługują Klientów z tego terenu – mówi Bogusław Pochodowicz – dyrektor sprzedaży firmy Fricke w woj. podlaskim.

Docelowo, do końca 2022 r. firma Fricke ma mieć 13 lokalizacji. Zamówionych zostało 18 aut serwisowych. Obecnie firma zatrudnia ponad 150 osób.

Rolnictwo precyzyjne to jeden z priorytetów

Jak zauważa Grzegorz Kalinowski, specjalista rolnictwa precyzyjnego firmy Fricke, w woj. podlaskim, gospodarstwa które myślą perspektywicznie, wprowadzają rozwiązania rolnictwa precyzyjnego. John Deere oferuje w tym zakresie najnowocześniejsze technologie. Fricke jako dealer wpisujący się strategię John Deere’a „Dealer jutra”, dostarcza kompleksowe rozwiązania.

- Oferujemy specjalistyczne doradztwo agrotechniczne jak również pełny asortyment zintegrowanych systemów prowadzenia i nawigacji po polach uprawnych. Systemy John Deere współpracują z ciągnikami różnych marek, dlatego mamy ofertę dla wszystkich Klientów – przekonuje Kalinowski.

- Dane dostarczane w czasie rzeczywistym oraz pełna dokumentacja pól ułatwiają rolnikom podejmowanie właściwych decyzji, które w rezultacie pozwalają zaoszczędzić czas a w efekcie pieniądze. Dzięki rolnictwu precyzyjnemu możemy optymalizować koszty nawożenia, siewu oraz środków ochrony roślin. Wykorzystując Operations Center możemy zbierać informacje agronomiczne i informacje o pracy maszyny. Dzięki stałej łączności i wymianie informacji jesteśmy w stanie szybko reagować i wspierać gospodarstwo w podejmowaniu decyzji dot. optymalizacji kosztów. Na tą chwilę nasz dział rolnictwa precyzyjnego posiada 6 specjalistów ale aby sprostać potrzebom rynku stale zwiększamy zatrudnienie, szczególnie na nowych terenach naszej działalności – dodaje specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego.

- Widzimy w firmie Fricke kompetencje do prowadzenia wysokiej jakości serwisu maszyn, zdalnych usług, rolnictwa precyzyjnego i siłę uderzeniową jeśli chodzi chociażby o organizację pokazów, co jest też powiązane z kapitałem firmy, ale przede wszystkim chęciami inwestowania w te pokazy – mówi Bogdan Kazimierczak z John Deere Polska

Jak podkreślają przedstawiciele Fricke, Podlasie jest często postrzegane jako rynek na niewielkie maszyny, co w dużej mierze mija się z prawdą.

– Mamy sprzedane m.in. dwa kombajny serii S na ten sezon, co jest ewenementem. Poprzedni dealer mówił, że to nie jest możliwe żeby tutaj takie maszyny się sprzedawały. Chciałbym też podkreślić, że w tej chwili mija właściwie rok, od kiedy zaczęliśmy działać na Podlasiu. W tym czasie powstały trzy nasze punkty: Rzędziany, Wysokie Mazowieckie i Siemiatycze. Zatrudniliśmy tutaj ok. 30 osób: w serwisie, sprzedaży i częściach zamiennych – mówi Grzegorz Drężek, dyrektor handlowy w firmie Fricke.

- Równolegle rozwijamy dział rolnictwa precyzyjnego, a więc nie tylko stawiamy na „serwis podstawowy”, ale również chcemy zapewnić wsparcie zdalne: zbieranie danych ich przetwarzanie i udostępniania ich rolnikom w celu optymalizacji pracy maszyn. Mamy w tym ogromne doświadczenie z poprzednich oddziałów i bardzo dobrych specjalistów w tym zakresie – mówi Bogusław Pochodowicz, regionalny kierownik sprzedaży we Fricke.

Jak zaznaczył Grzegorz Kalinowski, dla firmy John Deere rolnictwo precyzyjne to już od dawna nie tylko jazda równoległa, ale to mapowanie pól, mapy plonów, dokumentacje techniczne, czyli wszystko to co rolnik może wykorzystać aby zwiększyć efektywność prowadzenia gospodarstwa.

– Chcemy pokazać wymierne korzyści w postaci oszczędności choćby na nawozach sztucznych, które dzisiaj biją rekordy cenowe. Czynnik ludzki jest często zawodny, dlatego coraz większe maszyny ułatwiają klientom pracę, choćby wstrzelenie się w okna pogodowe podczas zbiorów. Mając ambitny, świetnie wyszkolony zespół, chcemy to wszystko pokazać na Podlasiu – przekonuje Kalinowski.

Gospodarstwa na Podlasiu są głównie wyspecjalizowane w produkcji mleka, nie ma więc z reguły dużych połaci typowej produkcji roślinnej (zboża, rzepak, buraki), ale jest duże są zasiewy kukurydzy. A w tym zakresie, jak podkreśla Grzegorz Drężek, jest duże pole do popisu dla rolnictwa precyzyjnego, zarówno pod kątem siewu, nawożenia jak i ochrony i w tych kwestiach widać wyraźne korzyści finansowe wynikające z zastosowania nowoczesnych rozwiązań.

Rzędziany - centrum John Deere'a na Podlasiu

Punkt w Rzędzianach rozpoczął działanie w maju 2021 r. Wtedy pojawiły się tutaj pierwsze maszyny i rozpoczęto aktywne działania, m.in. związane z pokazami maszyn. Działania handlowe i serwisowe (mobilne) rozpoczęły się już z początkiem stycznia 2021 r.

W tej chwili w Rzędzianach jest znajduje się duży plac z maszynami, niewielki budynek siedziby oraz hala serwisowa o powierzchni 330 m2 podzieloną na część warsztatową i z częściami zamiennymi. Przeprowadzane są tutaj naprawy i gruntowne przeglądy maszyn. Zatrudnionych jest 6 mechaników, a do dyspozycji jest 5, w pełni wyposażonych samochodów serwisowych.

Obok zakupione zostały działki o powierzchni ok. 1,5 ha. Tu powstanie wkrótce nowa siedziba oraz duży magazyn części zamiennych. Punkt w Rzędzianach – ze względu na położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych (przy drodze lokalnej równoległej do trasy ekspresowej S8), wydaje się być świetną lokalizacją inwestycji.