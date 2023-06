Swoją premierę ciągnik Massey Ferguson Next Concept miał podczas targów Agritechnica 2019, fot. archiwum/farmer

Miał lądować na księżycu, ale wylądował w Bretanii u lokalnego dealera. Koncept ciągnika przyszłości marki Massey Ferguson zaprezentowano w 2019 w Hanowerze. Przez lata stacjonował w MF Beauvais Campus, teraz będzie cieszył oczy klientów Ets Hervé / Ets BD Agri.

Księżyc w tej historii nie jest przypadkowy. Z okazji 50-lecia lądowania człowieka na księżycu firma Massey Ferguson zaprezentowała mocno futurystyczny prototyp ciągnika przyszłości kolorem i designem nawiązującym do rocznicy. Premiera miała miejsce podczas targów Agritechnica 2019.

Next Concept zachwycał designem i nowinkami technicznymi

W ciągniku wszystko było nowe, inne, ciekawe, ładne. Od samego koloru, poprzez felgi i opony Trelleborg, po design atrapy chłodnicy, wlotów powietrza, kształtu kabiny.

Zaprezentowany koncept ciągnika pokazywał jaki kierunek rozwoju będą miały maszyny marki należącej do koncernu AGCO. Traktor do obsługi wymaga operatora, ale może pracować autonomicznie, bez jego udziału. Ba, w środku podobno nie było nawet kierownicy.

Nieodzownym elementem nowoczesnego sprzętu są ekrany. W tym wypadku zastosowano ich aż 3 sztuki. Maszyna była także wyposażona w system kamer i czujników rozpoznających teren i umożliwiających samodzielną pracę.

W zależności od rodzaju podłoża pojazd automatycznie dopasowywał ciśnienie w ogumieniu, a oświetlenie LED kierowało strumień światła w odpowiednim kierunku i mocą. Na pokładzie nie zabrakło również zintegrowanych systemów rolnictwa precyzyjnego i systemu telemetrycznego umożliwiającego zdalny kontakt z maszyną.

Tak o traktorze opowiadał red. Karol Hołownia w 2019 roku:

Co dalej z Massey Fergusonem Next?

W maju bretoński dealer Massey Fergusona pochwalił się, że ciągnik koncepcyjny MF Next na stałe zaparkuje w ich oddziale Ets BD Agri.

Ciągnik będzie miał specjalne miejsce w siedzibie firmy, a właściciele przedsiębiorstwa namawiają do robienia zdjęć.

Poniżej przedstawimy film z wnętrza ciągnika. Co ciekawe pojazd posiada kierownicę - ciekawe czy została zamontowana później czy zawsze tam była, a komunikaty o jej braku były pomyłką lub kaczką dziennikarską.

Do tego dochodzą nietransparentne szyby, co wydaje się trochę bez sensu, ale pamiętajmy, że pojazd miał być autonomiczny, a operator w środku pełnił rolę kierownika, która patrzył i kontrolował czy wszystko idzie w dobrym kierunku. Oczywiście, gdyby szyby były transparentne, nawet w niewielkim stopniu, byłoby to z korzyścią dla operatora.

Jak wiemy tego rodzaju koncepty nie muszą być idealne w całości. Mają zachwycać i Next Concept takie wrażenie zrobił. Pisali o nim wszyscy i wszędzie. Po latach, nieco zapomniany wrócił do ludzi. Teraz pora by stał się atrakcją turystyczną.