Według Jessiki Rutkoski, adiunkta w Departamencie Nauk o Roślinach Uprawy Uniwesrystetu w Illinois, fuzarioza kłosów powoduje wiele strat ekonomicznych w uprawie pszenicy - rolnicy mogą wyhodować ładne plony, ale po zebraniu, mogą zostać odrzucone przez wykrycie w nich toksyn.

Według naukowców, najskuteczniejszym sposobem na oszacowanie odporności na tę chorobę jest fenotypowanie. Jednak przeprowadzanie tego zabiegu ręcznie jest bardzo czasochłonne, a wyniki często pozostają dla laborantów subiektywne.

W ramach badań nad tą chorobą amerykańscy naukowcy opracowali i przetestowali ogólnodostępną, łatwą w użyciu i skuteczną metodę fenotypowania (FDK) przy użyciu sztucznej inteligencji - sieci neuronowych zdolnych do analizowania obrazów z aparatów telefonów komórkowych.

− Chcieliśmy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie określić ilościowo uszkodzenia za pomocą prostych zdjęć zrobionych telefonem komórkowym. Zwykle patrzymy na szalkę Petriego z ziarnami, a następnie nadajemy jej subiektywną ocenę. To bardzo żmudna praca. System, który mógłby automatycznie oceniać uszkodzenia kłosów, wydawał się wykonalny, ponieważ objawy są dość jednoznaczne − powiedziała Jessica Rutkoski z Wydziału Nauk o Roślinach Uprawnych Uniwersytetu Illinois.

Kiedy zespół przetestował samą technologię uczenia maszynowego, był w stanie przewidzieć poziomy deoksyniwalenolu lepiej niż oceny objawów chorobowych w terenie, za pomocą standardowych metod.

− Jedną z wyjątkowych cech tego postępu jest to, że wyszkoliliśmy naszą sieć w wykrywaniu drobnych uszkodzeń ziaren z wystarczającą dokładnością przy użyciu zaledwie kilku obrazów. Umożliwiliśmy to dzięki skrupulatnemu wstępnemu przetwarzaniu danych, uczeniu się transferu i uruchamianiu czynności związanych z etykietowaniem. To kolejna wygrana uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji dla rolnictwa i społeczeństwa − podsumował mówi Girish Chowdhary prof. z Wydziału Informatyki.