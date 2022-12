To czy suszenie mokrej kukurydzy się opłaca, zależy od kilku istotnych czynników. Składa się na to cena w skupach, ilości i wilgotność materiału i w końcu sam koszt suszenia. To z kolei uzależnione jest od cen surowców zużywanych do ogrzewania suszarni.

Chociaż gaz zawsze był tańszy od oleju opałowego, tak teraz szczególnie widać przewagę tego pierwszego - różnica na wysuszeniu tony ziarna zazwyczaj wynosiła 10-15 zł, w tym roku jest to już nawet 50 zł.

Wynika to z tego, że ceny gazu są porównywalne do zeszłego 2021 r. – natomiast olej opałowy podrożał i obecnie cena hurtowa to 5,6 zł/l.

Podjęcie decyzji o suszeniu kukurydzy, skomplikowała spadająca cena w skupach. W tym roku cena na początku sezonu na suchą była wysoka: 1300-1400 zł. W tej chwili jest to ok 850 zł.

− W tej chwili jest sporo zamieszania na rynku z cenami kukurydzy. To co było zakontraktowane wcześniej, zanim ceny pospadały, opłacało się suszyć. Reszta leży i czeka, bo przy tych cenach bardziej opłacałoby się sprzedać mokrą. A przecież zawsze się suszy w nadziei, że cena wzrośnie – powiedział Kamil Wileński z powiatu Łosickiego, który korzysta suszarni daszkowej z 15 t zasypu, opalanej gazem.

To, że cześć plonu sprzedaje się od razu, a cześć magazynuje jest normalne, więc w takiej sytuacji znalazło się wiele gospodarstw i rolnicy przyznają, że gdyby wiedzieli, że taka sytuacja nastąpi, zakontraktowaliby kukurydzę wcześniej.

− Nie dokonaliśmy jeszcze dokładnych obliczeń, gdyż cześć materiału jeszcze trzymamy. Ale już teraz widzimy, że w tym sezonie suszenie olejem było mało opłacalne. Nasza suszarnia zużywa 1,5 l oleju na tonoprocent. Finalnie udało nam się wysuszyć 150 t suchego ziarna. W momencie kiedy suszyliśmy kukurydzę gdy cena mokrej wynosiła 900 zł przy wilgotności do 35 proc. a suchej w granicach 1400 zł, miało to jeszcze sens. W tej chwili gdy cena mokrej wynosi 600-700, do której dochodzi problem ze zbyciem – opłacalność wydaje się być zerowa − Kamil Kierudzki z powiatu malborskiego.

Podobną sytuację mają także nieliczne, co prawda gospodarstwa, które używają suszarni na węgiel. Chociaż największą cześć stanowi jednak gaz i olej opałowy.

− Jeśli chodzi o suszarnie mobilne to proporcja tych na gaz do tych na ON jest podobna – pół na pół. W większych obiektach, gdzie montowane są suszarnie stacjonarne, przeważnie są one na gaz. W tej chwili jest to dużo bardziej ekonomiczne rozwiązanie– powiedział Łukasz Sobota z firmy Agripak.

Zatem suszenie gazem wyszło najkorzystniej. Lepiej mogłaby wyglądać jedynie sytuacja jeżeli ktoś ma swoje paliwo w postaci peletu lub słomy. Jednak takie suszarnie są raczej rzadko wykorzystywane w gospodarstwach i szacuje się, że stanowią ok. 2 proc. całego udziału, tak samo jak te na drewno. Zazwyczaj są to suszarnie z piecami własnej konstrukcji, ponieważ te dostępne na rynku są bardzo drogie.

Na wysoki koszt suszenia złożyło się również opóźnienie zbiorów w całej Polsce, a tym samym wzrost wilgotności kukurydzy. Wpłynęło to na długość suszenia, którego cykl wydłuża się wraz ze wzrostem wilgotności powietrza jak i samego ziarna.