Na krajowym rynku pokutuje opinia, że tegoroczne koszty suszenia kukurydzy będą rekordowo drogie. Ile w tym prawdy? sprawdźmy to na przykładzie aktualnych cen gazu.

Suszyć kukurydzę, czy sprzedawać mokrą? To spory dylemat stojący przed plantatorami kukurydzy. Przyjrzyjmy się więc z bliska, jak aktualnie wygląda rynek gazu, a także jak się zmienił na przestrzeni ostatniego roku.

Drogo już było?

Nasze rozważania warto zacząć od pytania, co właściwie wpływa na finalną cenę gazu, jaką musi zapłacić klient indywidualny, lub biznesowy?

- Na końcową wartość produktu składa się wiele czynników takich jak koszt produktu, ale także bezpieczeństwo i jakość dostaw. Warto wiedzieć, że ceny gazu płynnego są bardzo mocno powiązane z notowaniami ropy, bo LPG jest produktem ubocznym procesu rafinacji ropy naftowej - zaznacza Maciej Chyż, kierownik handlowy i rzecznik prasowy w firmie Gaspol.

A jak na rynek cen gazu wpłynęła wojna na Ukrainie? Czy nadal obserwujemy jej skutki?

-Czynniki szokowe - a takim jest np. wojna - wpływają na ten rynek krótkoterminowo. Wynika to z dużej płynności notowań. W Polsce po agresji Rosji na Ukrainę zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost notowań, jednak po 3-4 miesiącach ceny się ustabilizowały - wyjaśnia Chyż.

Rolnicy coraz częściej kupują gaz

A co jeśli chodzi o zainteresowanie rolników zakupami gazu? Czy na przestrzeni ostatnich lat na rynku widać jakieś tendencje?

- Poziom zainteresowania stale rośnie, dane Polskiej Organizacji Gazu Płynnego pokazują rosnącą konsumpcje gazu płynnego przez rolnictwo. Okresowo może mieć na to wpływ cena skupu ziarna suchego vs mokrego. Polska jest jednym z wiodących producentów rolniczych - m.in drobiu i kukurydzy - a są to sektory tradycyjnie wykorzystujące duże ilości LPG - tłumaczy Maciej Chyż, kierownik handlowy i rzecznik prasowy w firmie Gaspol.

Jak dodaje nasz rozmówca, sezon suszenia kukurydzy to faktycznie okres wzmożonego zainteresowania zamówieniami gazu składanymi przez rolników. Duży wpływ ma na to fakt, iż w ostatnich latach powierzchnia produkcji kukurydzy wzrosła znacząco.

Aktualne ceny gazu

Przejdźmy zatem do konkretów i odpowiedzmy na postawione w tytule pytanie, a więc ile aktualnie należy zapłacić za gaz do suszenia kukurydzy?

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego możemy zauważyć, iż ceny propanu oscylują w granicach 2,65 - 2,90 zł/l. W tym wypadku należy zaznaczyć, iż za ilość hurtową na ogół uważa się zamówienie 1000 l gazu.

Na cenę wpływ ma m.in. położenie gospodarstwa względem firmy dystrybuującej gaz, wielkość zamówienia, a także ewentualne zobowiązania wynikające chociażby z korzystanie ze zbiornika dostarczonego przez dystrybutora.