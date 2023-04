Ostatnie zawirowania z cenami paliw nie pozostały bez wpływu na rynek suszarni do kukurydzy. Na co pod tym względem stawiają dziś rolnicy? Większym zainteresowaniem cieszy się gaz, czy olej opałowy?

Jakie paliwo cieszy się większą popularnością w przypadku zakupu nowych suszarni

Suszarnia gazowa, czy olejowa - która oferuje niższe koszty suszenia

W ciągu ostatniego roku ceny surowców energetycznych były, krótko mówiąc, wysoce niestabilne i choć dzisiaj nieco się to unormowało, to do „normalności” sprzed wybuchu wojny w Ukrainie wciąż jest daleko.

Gaz, czy olej opałowy? Czym wysuszyć kukurydzę?

Zarówno ceny gazu, jak i oleju opałowego w ostatnich miesiącach bardzo mocno się zmieniały. Jaki wpływ miało to na opłacalność suszenia kukurydzy w ubiegłym sezonie?

- Jeśli rozmawialibyśmy rok temu, to powiedziałbym, że różnica w cenie wysuszenia 1 t kukurydzy z 30 proc. do 14 proc. między suszarnią zasilaną gazem, a olejem opałowym wynosiła 10-15 zł na korzyść gazu. Ubiegły sezon pokazał nam jednak, że te różnice dochodziły do nawet 70 zł/t na korzyść gazu – wyjaśnia Łukasz Sobota, specjalista ds. sprzedaży w firmie Agripak.

Czy to oznacza, że dziś sprzedają się już tylko suszarnie zasilane gazem?

- Absolutnie nie, co prawda w przypadku dużych suszarni tj. o zasypie 30 t i więcej, to w większości klienci stawiają na gaz. Powiedziałbym, że w tym segmencie wielkościowym stanowią one aż 80 proc. wszystkich sprzedawanych przez nas urządzeń. W przypadku mniejszych suszarni jest to pół na pół – dodaje Sobota.

A jak to wyglądało w latach poprzednich?

- W ubiegłych latach można śmiało powiedzieć, że te statystyki sprzedażowe były bardzo do siebie zbliżone. Generalnie na 100 sprzedanych suszarni było to 50 urządzeń zasilanych gazem i 50 zasilanych olejem opałowym. Dzisiaj w ogólnym rozrachunku nieco większą popularnością cieszą się suszarnie gazowe i powiedziałbym, że na takie rozwiązanie stawia obecnie ok. 70 proc. naszych klientów – twierdzi nasz rozmówca.

"Opał" też ma swoje zalety

Widząc rosnące koszty suszenia ziarna kukurydzy za pomocą oleju opałowego, można by zapytać, kto właściwie stawia dziś na to paliwo, zamawiając nową suszarnię?

Okazuje się, że wciąż jest spore grono rolników, którzy np. działają w dwóch gospodarstwach, albo kupują suszarnię na spółkę, gdzie wtedy dużo łatwiej jest przewieźć z miejsca na miejsce urządzenie zasilane olejem opałowym wraz z jakimś prostym zbiornikiem, często nawet popularnym mauzerem i bez większych problemów użytkować ją w innej lokalizacji. W przypadku suszarni zasilanych gazem ta mobilność jest mocno ograniczona.

Warto również zaznaczyć, iż sama infrastruktura zasilająca suszarnię w gaz jest dużo droższa, aniżeli ma to miejsce w suszarni zasilanej olejem opałowym.

A czy przy zakupie nowej suszarni ceny obu rozwiązań będą do siebie zbliżone?